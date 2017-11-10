В конце октября «Ъ» со ссылкой на американские СМИ сообщил, что генерал-майору Анатолию Петухову американские журналисты приписали активы на $38 млн. При этом по их мнению происхождение средств, на которые они были приобретены, вызывает сомнение, хотя никаких доказательств этого приведено не было.

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Как заявил сам Анатолий Петухов, с которым удалось связаться «Газете.Ru», претензий к его активам со стороны проверяющих органов стран, где он работает, никогда не было, что, по его мнению, говорит о прозрачности доходов, а весь его бизнес «абсолютно прозрачен»

«Я вышел в отставку более 15 лет назад, с тех пор начал заниматься бизнесом с друзьями, — рассказывает бывший первый замначальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД. —

Не секрет, что в бизнесе помогают старые связи, в том числе бывшие коллеги за рубежом, а по сути «однополчане», с которыми раньше ловили бандитов. Но все они уже давно отставники и так же занимаются другими вопросами».

По его словам, связи налаживались во время работы в ГУБОП: многие преступники уезжали за рубеж и переезжали из страны в страну, чтобы скрыться, поэтому необходимо было выстраивать служебные и личные отношения с коллегами из других государств. «По каждому резонансному уголовному делу, если была информация о связях преступников с международными преступными группировками, мы выезжали в другую страну, обменивались информацией и планировали совместные операции», — рассказывает он. Также Петухов отмечает, что в «странах бывшего соцлагеря, как правило, многие руководители зарубежных подразделений по борьбе с организованной преступностью были выпускниками Академии МВД СССР». С ними он и его коллеги вместе учились в Москве, дружили и проводили личное время после учебы.

«За 15 лет вне службы мы с друзьями и другими акционерами смогли постепенно сформировать определенные активы в России и за рубежом. Все прозрачно, никто ничего не скрывает», — говорит Петухов.

По его мнению, сообщения о его активах могут быть связаны с его текущей деятельностью по защите прав инвесторов в корпоративных конфликтах. «В частности, недавно помог вернуть более ста акционерам акции, которые у них пытались украсть мошенники, скрывающиеся сейчас в офшорах», — утверждает он.

В 2013 году Петухов фигурировал как ответчик по гражданскому иску от Yasenovo United Trading House, чей бывший председатель Павел Горностаев, с которым они дружили семьями на протяжении многих лет, совместно выезжали на охоту и рыбалку, а также путешествовали за рубежом и вели совместный бизнес, обвинял генерал-майора в вымогательстве и угрозах, писал «Ъ». Другие акционеры позднее сообщили суду, что они не в курсе иска и не знают о вымогательстве. Дело завершилось мировым соглашением с засекречиванием части документов.