Трагедия в Ижевске: шестеро погибших

По предварительным данным Минздрава Удмуртии, в результате обрушения девятиэтажного дома в Ижевске погибли шесть человек.

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Источник в экстренных службах Удмуртии сообщил РИА «Новости», что погибли два ребенка. «Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — заявил собеседник агентства.

«В итоге было пять погибших, но сейчас обнаружили женщину без признаков жизни», — заявила замминистра здравоохранения Татьяна Демина. Тело женщины было обнаружено в подвале здания.

По словам Деминой, в больницы были доставлены четыре человека. Одна из госпитализированных, девочка 2009 года рождения, скончалась в госпитале.

Среди погибших, кроме ребенка, — мужчины и женщины средних лет.

Остальные трое госпитализированных — подростки. Двоим из пострадавших была оказана амбулаторная помощь, они были «отпущены после обработки». Одна девочка остается в медицинской организации, но «степень повреждений легкая», подчеркнула Демина. По словам замминистра, других доставок в больницы и госпитали не было.

В четверг, 9 ноября, около 16:30 (Мск +1) в Ижевске обрушилась одна из секций жилого девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного на Удмуртской улице, дом 261.

На место происшествия выехали бригады МЧС, наряды «скорой помощи» и полиции. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Сотрудники МЧС полагают, что эпицентр взрыва был на втором или третьем этаже.

Сейчас на месте катастрофы работают 411 человек и 111 единиц спасательной техники. На подмогу уже разбирающим завалы начали прибывать спасатели из Сибири и Набережных Челнов.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, искать людей и разбирать завалы будут около 700 человек из общей группировки. «Из них 500 с лишним человек МЧС России и 200 человек у нас от республиканских подразделений службы», — отметил Фомин.

Он отметил, что для разбора завалов на месте обрушения подъезда девятиэтажки потребуется около суток — от момента начала до окончания разбора. На месте происшествия работают бригады психологов, психотерапевтов и кинологи с собаками.

Время от времени спасатели устраивают «минуты тишины», чтобы была возможность услышать звуки от людей, находящихся под завалами.

По словам Фомина, «минуты тишины» будут проводиться по мере разбора завалов. Также сейчас спасатели проводят работы по выявлению имен возможных пострадавших — тех, кто в момент взрыва и обрушения мог находиться дома. Сейчас, как сообщают местные СМИ, два человека «не выявлены ни в спасенных, ни в пострадавших».

В Ижевске введен режим чрезвычайной ситуации. По сообщению информационно-аналитического управления городской администрации Ижевска, режим ЧС действует с 18:00 9 ноября и «до особого распоряжения решением городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

Зона чрезвычайной ситуации определена комиссией в радиусе 100 метров от дома №261 по улице Удмуртской — на пересечении с улицей 10 лет Октября. Место происшествия оцеплено, организована охрана общественного порядка, дорожное движение возле места ЧС регулируется.

Также аварийные службы города отключили системы жизнеобеспечения рухнувшего дома — отключены электричество, горячая и холодная вода, газ и тепло. Эвакуированные жильцы дома перемещены в пункты временного размещения, им обеспечено питание. Более 120 человек были приняты близлежащими школами №83 и №86.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в республике «достаточно сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

«Работы продолжаются. Жители эвакуированы, находятся в безопасности — в комфортной, насколько это сегодня возможно, обстановке. И повторю, по каждой семье и по каждому человеку мы отработаем до утра и в течение следующего дня возможности размещения в еще более комфортных условиях. Также ведется работа по восстановлению утраченных документов», — отметил глава Удмуртии.

По республике после сообщений об обрушении прокатилась волна звонков с сообщениями о минировании других объектов. «Все сообщения о минировании объектов отрабатываются. Эти объекты дополнительно взяты под охрану, обеспечен их полный контроль», — добавил Бречалов.

В ближайшее время, отметил глава Удмуртии, будет составлен график захода людей в свои квартиры в сопровождении сотрудников МЧС, чтобы жильцы смогли забрать с собой ценные вещи, документы, деньги и домашних животных.

Правительство региона также будет договариваться с работодателями тех жильцов, кому необходимо было выйти на работу 10 ноября. Людям, утратившим свои документы в результате завала, их будут восстанавливать «в течение суток-двух», добавил Бречалов.

По словам главы регионального МЧС, решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принимать комиссия.

«Готовим мероприятия по проведению полностью обследования на объекте системой «Струна» МЧС России, который будет с утра работать. Дом будет обследован на устойчивость», — сообщил Петр Фомин. Он также добавил, что обследование дома «Струной» должно занять от двух до трех часов.

«Там приборы обеспечат всю необходимую информацию. Людей будем возвращать по решению комиссии по ЧС [республики Удмуртия]», — подчеркнул Фомин.

«Внешне оставшиеся секции, казалось бы, выглядят надежно. Но пока не дадут свою экспертизу специалисты, которые сейчас летят к нам из Москвы, мы ни в коем случае не можем рисковать жизнями людей. Поэтому еще нужно время для принятия этого решения», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.