Москва простудится к выходным

В пятницу, 10 ноября, с приближением циклона небо постепенно закроют плотные облака, и возрастет вероятность осадков, преимущественно в виде дождя, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». Утром также сохраняется высокая вероятность сильного тумана: автомобилистам и тем, кто купил билет на самолет на это время, стоит данный момент учитывать. Циклон, впрочем, не повлияет на температуру: ночью ожидается -4…+1°С, днем 0…+5°С. Ветер юго-западный, ночью 2-7 м/с, днем усилится до 4-9 м/с. Атмосферный фон немного повышен, 749 мм рт. ст.

Суббота из-за близости атмосферных фронтов ожидается пасмурной и дождливой, с температурой, превышающей средние многолетние значения.

Потепление, однако, чисто символическое: ночью +1…+4°С, днем +2…+7°С, а учитывая сильный южный ветер (до 10 м/с), так и вовсе незаметное.

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Давление 11 ноября прогнозируют на уровне 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 12 ноября, натиск тепла усилится, и температура окажется на 3-4 градуса выше нормы. А именно: ночью +1…+5°С, днем +3…+8°С. Как обычно в последнее время, аномально высокие температуры светят (но не греют) нам в какие-то даже не малоподходящие, а противопоказанные для длительных прогулок месяцы. Надеемся, в вашем гардеробе есть подходящая верхняя одежда и обувь, способные выдержать и небольшой кратковременный дождь, и все такой же сильный (до 10 м/с) южный, юго-восточный ветер. Атмосферный фон в этот день пониженный, 740 мм рт. ст.

Начало новой недели в столице выдастся дождливым, но все таким же не по сезону теплым. В понедельник, 13 ноября, синоптики прогнозируют +1…+6°С ночью и +2…+7°С днем, ветер южной четверти (4-9 м/с), а также почти идеальное атмосферное давление: 745 мм рт. ст. Вообще, конечно, в таких условиях простудиться куда проще, чем в крещенские морозы, так что не пренебрегайте профилактикой болезней и берегите себя.

Во вторник, 14 ноября, столичный регион продолжит пребывать во власти очень теплых и неустойчивых воздушных масс. В Москве будет облачно, временами пройдут дожди, температура в течение суток будет колебаться от +2°С до +7°С. Ветер юго-западный, с переходом днем северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и составит в этот день 742 мм рт. ст.

С середины недели в Москве начнется постепенное похолодание. В среду, 15 ноября, температура в течение суток поднимется не выше 0…+5°С.

Также нам обещают облачность и, временами, осадки — учитывая показания термометров, они могут быть как в фазе дождя, так и снега со всеми промежуточными остановками.

Хотелось бы верить, что переобуть машины все успели еще в конце октября. Ветер в этот день северо-западный, 3-8 м/с, давление резко поднимется до 750 мм рт. ст.

Четверг, 16 ноября, сохранит тенденцию на снижение температурных показателей. Впервые днем появятся минусовые значения: -1…+3°С, а ночью холод будет ощущаться сильнее (-4…+1°С). Осадки пройдут локально, уже преимущественно в виде снега и мокрого снега, в ночные и утренние часы местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 3-8 м/с, атмосферный фон высокий, 755 мм рт. ст.

В пятницу и субботу

на фоне повышенного (758 мм рт. ст.) атмосферного давления в Москве постепенно распогодится,

а температурный фон вернется в рамки нормальных календарных значений. Так, ночью 17 и 18 ноября метеорологи прогнозируют -5…0°С, днем -1…+3°С. Ветер и в пятницу, и в субботу северо-восточный, восточный, 2-7 м/с. Обещают солнечные дни без существенных осадков, только ночью в субботу возможна гололедица. А все, кто возможности поскользить по льду только рад, могут отправиться на открывшийся к этому моменту каток в парке «Сокольники» — пока без риска отморозить нос за 15 минут катания.

В воскресенье, 19 ноября, гребень антициклона сформирует в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, с ночными морозцами и слабыми положительными температурными показателями в послеполуденные часы. Если говорить конкретнее, то нас ждет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура ночью -6…-1°С, днем -1…+2°С, атмосферный фон высокий, 755 мм рт. ст. Вполне себе репетиция зимы без сугробов, а, впрочем, в каком еще месяце они в Москве выпадут — большой вопрос, учитывая опыт прошлых лет.