Не ищут любви: кто такие аромантики и почему их нельзя путать с асексуалами Что такое аромантичность и чем аромантики отличаются от асексуалов

Аромантики — люди, которые не испытывают романтического влечения, но это не значит, что их жизнь лишена эмоциональной близости с окружающими и чувства влечения. «Газета.Ru» вместе с психологами разобралась, по каким признакам можно определить аромантиков, можно ли построить с ними отношения и чем они отличаются от асексуалов.

Аромантика: что это такое и как появился термин

Аромантика — это спектр романтических ориентаций, охватывающий людей, для которых характерно слабое или нулевое романтическое влечение к другим. Для таких личностей идеи и жесты, связанные с романтическими отношениями, могут казаться незначимыми, утомительными или просто лишенными смысла. Аромантики, как правило, не способны влюбляться, а если и испытывают любовь, то не романтическую, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Ирина Пирогова.

Отсутствие романтических чувств не исключает других глубоких эмоциональных связей. Многие аромантики находят удовлетворение в крепкой дружбе, семейных узах, профессиональной и других сферах жизни, где чувства выражаются по-иному. При этом аромантики могут испытывать сексуальное влечение к другим людям.

Термин «аромантика» вошел в оборот в начале 2000-х годов, когда понятия гендера и сексуальности стали рассматриваться через более широкий спектр ощущений и предпочтений, выходящих за рамки привычных категорий. Изначально темы отсутствиz интереса к романтической близости поднимали в асексуальном коммьюнити. Со временем аромантика оформилась как самостоятельное течение, не зависящее от пола, возраста или сексуальной ориентации.

В 2010-х годах аромантичное сообщество начало создавать собственные культурные символы, в том числе флаг с зелеными, белыми, серыми и черными полосами. Зеленый символизирует отсутствие романтического влечения, белый — дружеские чувства и платоническую привязанность, серый — спектр аромантичности, а черный — отказ от традиционных норм романтической культуры.

В апреле 2023 года профессоры Университета Торонто запустили Asexuality and Aromanticism Bibliography — ресурс, направленный на сбор и систематизацию академических статей по асексуальности и аромантичности. Такое действие способствовало повышению осведомленности и доступности информации в этих областях.

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Как формируется аромантичность

На аромантическую идентичность могут влиять различные факторы, которые способствуют развитию, осознанию и принятию этой ориентации. Эти факторы могут быть как биологическими и психологическими, так и социальными и культурными.

Биологические факторы

У некоторых людей генетические и нейробиологические особенности могут влиять на их восприятие романтических и эмоциональных привязанностей. Например, разная активность гормонов и нейромедиаторов, связанных с привязанностью и романтическим влечением, может стать ключевым фактором в развитии аромантической ориентации.

Опыт в детстве и юности

Ранние жизненные впечатления и окружение могут повлиять на восприятие романтики. Например, отсутствие примеров романтической любви в семье или уникальный опыт взаимодействия с окружающими могут способствовать осознанию своей аромантичности. Однако важно отметить, что аромантичность — не всегда следствие травмы или негативного опыта — это естественное состояние, отражающее индивидуальные особенности человека.

Семейное воспитание и детский опыт могут оказывать влияние на восприятие романтики: если человек не испытал сильной родительской любви, ему может быть сложно понять смысл романтических ухаживаний. Пережитые травмы, такие как неудачный первый опыт влюбленности или насмешки в подростковом возрасте из-за попыток ухаживания, также могут оставить след и повлиять на отношение к романтическим чувствам. Ирина Пирогова клинический психолог

Личностные и психологические особенности

Индивидуальные черты характера — стремление к независимости, высокая автономия и удовлетворение от неромантических отношений — могут склонять человека к предпочтению связей, не требующих романтической привязанности. Аромантики часто ценят свою свободу и не ощущают потребности в близости для ощущения полноты жизни. Для них глубокие дружеские отношения и личные интересы могут быть источником радости и удовлетворения.

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Какими бывают аромантики

Внутри аромантичного сообщества выделяют различные типы аромантиков. В зависимости от того, как они могут или, наоборот, не могут испытывать романтическое влечение в определенных ситуациях, принято разграничивать основные типы таких личностей.

Грейромантик (Grayromantic) — человек, у которого романтические чувства появляются редко, только в специфических ситуациях или в слабой форме. Для него романтический интерес скорее исключение, чем правило.

Демиромантик (Demiromantic) — может испытывать романтическое влечение лишь после того, как установил крепкую платоническую связь с другим. Для демиромантика глубокая дружба становится базой для возникновения романтического интереса.

Эйгоромантик (Aegoromantic) — сам не может ощущать романтического влечения, но получает удовольствие от наблюдения за романтическими отношениями других. Любовь интересна ему скорее как зрелище, чем как личный опыт.

Литромантик (Lithromantic) — способен испытывать романтические чувства, но не хочет, чтобы они были взаимными. Если влечение становится взаимным, то он пропадает из поля зрения.

Купиоромантик (Cupioromantic) — человек, который, несмотря на отсутствие романтического влечения, все равно стремится вступить в романтические отношения. Для него важна идея отношений, даже если он не испытывает к этому эмоционального притяжения.

Арофлукс (Aroflux) — представитель аромантического сообщества, чье восприятие романтики весьма изменчиво: его романтический интерес может колебаться в зависимости от разных обстоятельств.

Фрейромантик (Frayromantic) — испытывает романтическое влечение к новым, незнакомым людям, но моментально теряет его, когда связь становится более тесной.

Куаромантик (Quoiromantic) — аромантик, которому сложно отличить платонические чувства от романтических или сексуальных. Он может испытывать влечение, но не уверен, как его классифицировать.

Пласиромантик (Placioromantic) — желает быть объектом романтических действий, но не испытывает стремления проявлять их по отношению к другим.

Апатиоромантик (Apothiromantic) — не испытывает романтического влечения и чувствует отвращение к романтике, избегая любых романтических действий и ситуаций.

Признаки аромантиков

Аромантическая идентичность может проявляться через разные признаки и чувства, которые помогают человеку понять, что его влечения и потребности отличаются от общепринятых представлений о романтике.

Аромантичность обычно не имеет внешних признаков. Аромантики могут оставаться равнодушными к сюрпризам, цветам или романтическим подаркам — такие жесты для них не имеют особого значения. Их искренне удивляет ревность, и они не всегда понимают, почему партнер может болезненно реагировать на переключение внимания на других людей. В большинстве случаев аромантики не склонны проявлять романтические знаки внимания, ведь их понимание близости строится на других формах взаимодействия. Ирина Пирогова клинический психолог

Аромантичные люди могут никогда не испытывать желания быть в романтических отношениях или же чувствовать это влечение крайне редко и в необычных ситуациях. Это отсутствие интереса к романтике иногда сопровождается непониманием, почему для других романтические отношения так важны. В их жизни центральное место часто занимают дружба и платоническая близость, а крепкие дружеские и семейные связи могут приносить им глубокое удовлетворение. Для аромантиков эти отношения могут быть столь же значимы, как романтические для других, но их эмоциональная близость строится без романтического подтекста.

Многие аромантики не придают особого значения таким романтическим жестам, как свидания, цветы или подарки. Им может быть трудно понять смысл этих проявлений или они могут испытывать дискомфорт, когда такие жесты направлены на них. В этом смысле аромантики часто относятся к романтической любви скептически, считая, что она может быть чрезмерно романтизированной или культурно навязанной.

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При этом аромантики могут строить отношения ради подтверждения своей значимости или потому что «так надо» отметила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Полина Зеленчук. По ее словам, они могут образовывать семьи и строить отношения на базе одинаковых интересов, секса и т. д.

Часто аромантики предпочитают вкладывать свои эмоции в альтернативные виды привязанности: крепкая дружба, семейные связи и т. д. Эти формы близости не менее важны и включают в себя глубокие чувства привязанности и заботы, которые не требуют романтического контекста. Не испытывая потребности в романтических связях, они ощущают себя комфортно без них и воспринимают свое состояние как естественное, а не как отказ от чего-то важного.

Обычно осознание аромантичности происходит в подростковом или взрослом возрасте, когда окружающие начинают активно интересоваться темой любви, а аромантики замечают, что их восприятие остается иным. Взрослея, они приходят к пониманию, что их равнодушие к романтическим отношениям — это не временное явление, а важная часть их идентичности.

Чем аромантики отличаются от асексуалов

Аромантичность и асексуальность — это две разные ориентации, которые часто путают. Хотя аромантики и асексуалы могут обладать общими чертами, они выстраивают разные эмоциональные и интимные связи с окружающими.

Аромантичность характеризуется отсутствием или низким уровнем романтического влечения к другим людям. Аромантичные люди могут не испытывать желания вступать в романтические отношения, но это не обязательно влияет на их сексуальные предпочтения — они могут чувствовать сексуальное влечение, но не хотят романтической связи.

Асексуальность связана с отсутствием или слабым выражением сексуального влечения к другим людям. Асексуальные люди могут не испытывать сексуального интереса, но это не означает, что они не стремятся к отношениям и не склонны к романтике.

Аромантики не испытывают романтического влечения, тогда как асексуалы могут испытывать сексуальное влечение, но выбирают не выражать его через половые отношения или не ищут сексуальных контактов. Аромантики могут иметь близкие эмоциональные связи, не имея романтической составляющей. Полина Зеленчук психолог

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При этом возможно и сочетание ориентаций. Человек может быть и аромантичным, и асексуальным одновременно.

Как общаться с аромантиком

Аромантичные люди в обществе нередко сталкиваются со стереотипами: что они не способны испытывать сильные эмоции или привязанность; что просто не встретили или не «доросли» до нужного человека и т. д. Навешивание ярлыков — в любом случае плохо, стоит хотя бы попытаться понять того, чьи модель поведения и образ жизни отличаются от среднестатистического.

Уважайте выбор и ориентацию аромантиков. Примите, что для аромантичного человека романтические отношения могут не иметь такого значения, как для других. Вместо того чтобы давить на них с вопросами о партнерах или свиданиях, поддержите их в предпочтениях и потребностях.

Не навязывайте стереотипные представления о счастье и полноценной жизни. Аромантичные люди могут ощущать себя счастливыми и реализованными без романтических отношений. Избегайте высказываний о том, что им «нужна половинка», или ожиданий, что романтические чувства появятся со временем.

Поддерживайте их в поиске близких платонических связей. Для аромантиков дружба и платоническая привязанность могут быть чрезвычайно важными. Помогайте укреплять и поддерживать их близкие неромантические отношения, уважая их выбор в приоритетах общения.

Избегайте романтических предположений. Не делайте предположений, что их дружеские отношения или тесные связи обязательно перерастут в романтический интерес. Уважайте их способность строить глубокие платонические отношения, которые для них могут быть столь же значимыми, как романтические связи для других.

«Аромантика в современном мире нормальна, так как человек стал учиться заботиться о себе сам, соответственно его идентичность адекватна современным реалиям. Убедитесь, что вы не применяете стереотипные представления о романтических отношениях к ним и что их границы уважаются», — заключила Полина Зеленчук.