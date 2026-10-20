Врач рассказала, кому стоит отказаться от протеиновых перекусов

Протеиновые батончики и другие перекусы могут вызвать проблемы у людей с с заболеваниями ЖКТ, аллергией на молочный белок и непереносимостью подсластителей. В этих трех случаях от такого снека лучше отказаться, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая.

«В составе протеиновых батончиков также стоит обращать внимание на сахарные спирты, особенно людям с чувствительным пищеварением. Добавленный инулин или экстракт цикория быстро ферментируются в кишечнике и у некоторых людей провоцируют боль и вздутие. Изоляты сывороточного или соевого белка в сочетании с камедями могут вызывать тяжесть и тошноту. Особенно внимательно к составу стоит относиться людям с заболеваниями ЖКТ, аллергией на молочный белок и непереносимостью подсластителей», — объяснила доктор.

По словам Липовой, протеиновый батончик не должен заменять полноценный прием пищи. Он не заменяет обычную еду ни по составу, ни по способности надолго насытить.

«Людям, которые не занимаются спортом, такие батончики есть можно, однако особой необходимости в них обычно нет. Кроме того, за высоким содержанием белка может скрываться длинный список компонентов, не всегда комфортных для пищеварения. Если батончик нужен как редкий перекус, лучше выбирать вариант с понятным составом: орехами, семенами, овсом или яичным белком. Но во многих случаях его вполне могут заменить творог, отварное яйцо с овощами или горсть орехов», — заключила врач.

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