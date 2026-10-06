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Нобелевская премия — 2026
Наука

В России есть проект для поиска темной материи при помощи нейтрино, рассказал физик Сергеев

Физик Сергеев: в России при помощи нейтрино ищут темную материю
Marc Jacquart, IceCube/NSF/Reuters

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили американскому астрофизику Франсису Хальсену за вклад в исследование нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube для их изучения. Как рассказал «Газете.Ru» научный руководитель Национального центра физики и математики, член научного комитета Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» Александр Сергеев, в России при помощи нейтрино ищут темную материю.

«Если речь идет о нейтрино с ядерных реакторов, то у нас в стране работает замечательный центр рядом с Калининской атомной станцией. Это так называемый проект GEMMA. Это Курчатовский институт, институт ядерных исследований в Дубне, институт ядерных исследований в Троицке, Росатом. Все активно изучают нейтрино, которые летят из реакторов, для оценки состояния реакторов в том числе. Эти работы были удостоены государственной премии несколько лет назад. То, что касается нашей деятельности, Национального центра физики и математики, это проект, который называется «Сатурн». Это проект диагностирует низкоэнергетические нейтрино. С этими низкоэнергетическими нейтрино может быть связана расшифровка различных тайн мироздания, например, обнаружения темной материи», — объяснил физик.

Кроме того, он также отметил, что в России есть Байкальский нейтринный телескоп, который в качестве вещества для ловли нейтрино использует чистую байкальскую воду.

«Объем у него пока меньше, со временем мы ставим все больше детекторов с тем, чтобы было сравнимо с IceCube. Некоторые события, которые диагностируются в Антарктиде, диагностируются и на Байкале, поэтому здесь есть такое сотрудничество и взаимодействие. Кубокилометр Антарктиды работает с нейтрино, которые пришли на Землю со стороны Северного полушария. А Байкальский нейтринный телескоп диагнастирует частицы, которые пришли с Южного полушария», — заключил ученый.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2026 года.

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