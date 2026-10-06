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Нобелевская премия — 2026
Наука

В России есть аналог обсерватории IceCube, за которую дали Нобеля по физике, рассказал ученый

Профессор Казаков: в России на Байкале есть аналог нейтринной обсерватории IceCube
Marc Jacquart, IceCube/NSF/Reuters

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили американскому астрофизику Фрэнсису Хальцену за вклад в исследование нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube для их изучения. Как рассказал «Газете.Ru» член-корреспондент РАН, профессор, доктор физико-математических наук, директор лаборатории теоретической физики ОИЯИ (Дубна) Дмитрий Казаков, в России есть похожая установка на Байкале.

Нейтринная обсерватория на Байкале позволяет держать России нейтринную науку на мировом уровне. Байкальский глубинный водный детектор, или Байкал-GVD, начал работать много лет назад. За последние годы он достиг значительных успехов.

«Наш байкальский эксперимент позволяет проверять в том числе и результаты исследований, проводимых на IceCube. Иногда одно и то же нейтрино пронзает Землю и оставляет след сразу на двух детекторах — Байкальском и IceCube», — объясняет Казаков.

Это говорит о том, что данные Фрэнсиса Хальцена, которому присуждена Нобелевская премия, могут подтвердить или опровергнуть российские физики.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2026 года.

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