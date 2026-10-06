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Нобелевская премия — 2026
Наука

В СССР методику создания нейтринных телескопов предложили раньше нобелиата, заявил академик РАН

Академик РАН Данилов: идею нейтринной обсерватории придумали в СССР раньше Хальцена
Marc Jacquart, IceCube/NSF/Reuters

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили американскому астрофизику Фрэнсису Хальцену за вклад в исследование нейтрино и создание нейтринной обсерватории IceCube для их изучения. Как рассказал «Газете.Ru» академик РАН Михаил Данилов, главный научный сотрудник ФИАН, завкафедрой МФТИ, идею обсерватории придумал далеко не Хальцен, она существовала уже в СССР.

Более того, в нашей стране были уже построены и подобные установки, правда, значительно меньшего размера.

«Именно в России была предложена методика создания нейтринных телескопов, а в Институте ядерных исследований (ИЯИ РАН) расположен один из крупнейших в мире подводных нейтринных телескопов на озере Байкал. Ключевую роль в этих проектах играют ученые из ИЯИ и ОИЯИ (Объединенного института ядерных исследований). Поэтому можно сказать, что в России это направление очень сильно развито. На данный момент у нас работает второй по величине нейтринный телескоп в мире», — отметил Данилов.

Впрочем, академик считает, что Фрэнсис Хальцен вполне заслуживает Нобелевской премии.

«Они действительно впервые обнаружили нейтрино из Вселенной. Большинство космических нейтрино, которые мы фиксируем на Земле, рождаются в атмосфере нашей планеты. Их тоже интересно изучать, но особенно захватывающе исследовать нейтрино, прилетающие из космоса. Это уже настоящая нейтринная астрономия. Это открывает новую страницу в исследовании Вселенной. Я уверен, что это Хальцен заслуживает Нобелевской премии. Однако, на мой взгляд, было бы справедливо также отметить и тех ученых из СССР, которые предложили принцип работы нейтринного телескопа», — подчеркнул академик.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 2026 года.

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