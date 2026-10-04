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Наука

В кофе без кофеина нашли неожиданное преимущество для памяти

NatCom: кофе без кофеина улучшил результаты тестов на память
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Эсперимент нейробиологов из Университетского колледжа Корка показал неожиданное преимущество кофе без кофеина: только у участников, которые пили этот вариант напитка, заметно улучшили результаты тестов на память. Для обычного кофе с кофеином такой связи не обнаружили. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании участвовал 31 человек. Средний уровень потребления кофе в группе составил три–пять чашек в день. Сначала добровольцы на две недели полностью отказались от кофе, за это время состав их кишечного микробиома заметно изменился. Затем участники в течение трех недель выпивали по четыре порции растворимого кофе в день — либо с кофеином, либо без него. При этом ни они, ни исследователи не знали, какой вариант напитка им предлагали.

Оба вида кофе вызвали выраженные изменения состава кишечных микробов. Возобновление употребления напитка также сопровождалось снижением воспринимаемого стресса, депрессии и импульсивности. Однако некоторые эффекты зависели от наличия кофеина: только обычный кофе был связан с уменьшением тревожности и психологического стресса, а также улучшением внимания и бдительности.

При этом именно кофе без кофеина дал преимущество в тестах на память. Участники лучше справлялись с заданиями на запоминание слов и названий мест и допускали меньше ошибок при определении их расположения. В группе, употреблявшей кофе с кофеином, значимого улучшения памяти не зафиксировали.

Исследователи предполагают, что эффект может быть связан не с кофеином, а с другими компонентами кофе, прежде всего полифенолами. Эти растительные соединения взаимодействуют с кишечными микробами и могут менять выработку метаболитов, которые участвуют в коммуникации между кишечником и мозгом.

Ранее россиян предупредили о токсическом эффекте кофеина – от судорог до обморока.

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