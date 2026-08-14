Развеян стереотип о влиянии подавленных эмоций на сон

Ученые выяснили, что привычка подавлять эмоции днем не меняет эмоциональную окраску сновидений — вопреки ожиданиям, что сдержанные переживания «прорвутся» в снах. Работа опубликована в журнале Dreaming.

В семидневном дневниковом исследовании участвовали 76 взрослых. Каждый день они отмечали свои эмоции по восьмибалльным шкалам — по четыре положительных и отрицательных, — а каждое утро записывали содержание и эмоции сновидений.

Оказалось, что люди с высокой склонностью подавлять эмоции видели сны с такой же эмоциональной окраской, как и те, кто сдерживался редко. Единственное различие между группами состояло в том, что менее склонные к подавлению чаще обсуждали свои сны с окружающими.

Любопытно, что наяву участники в целом испытывали больше положительных эмоций, а во сне — больше отрицательных. Это, по мнению авторов, согласуется с представлением, что сновидения помогают перерабатывать трудный психологический материал.

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