О каких болезнях может говорить сухость влагалища, рассказал врач

Сухость влагалища — распространенное состояние, при котором снижается естественное увлажнение слизистой половых органов. С вагинальной сухостью женщина может столкнуться и в репродуктивном возрасте, причиной сухости могут выступать многие болезни, в том числе эндокринные, кожные и инфекционные, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог Центра компетенций по вопросам вирусных заболеваний кожи Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Елена Караева.

«Способствуют этому разные состояния, но многие из них связаны с гипоэстрогенией — снижением уровня эстрогенов. Синдром преждевременного старения яичников также связан с резким дефицитом эстрогенов. Сухость возникает при инфекциях мочеполовых органов, связанных с нарушением микрофлоры, воспалением, повреждением защитного слоя слизистой оболочки. Снижается уровень полезных лактобактерий, повышается уровень патогенных микроорганизмов, что приводит к потери возможности слизистой вырабатывать естественную смазку. Также сухость появляется на фоне кожных заболеваний (это связано с поражением эпидермиса, воспалением и нарушением защитного барьера слизистых оболочек) и на фоне эндокринных заболеваний, так как происходит изменение обмена веществ, нарушение кровотока в органах», — заметила доктор.

Также к сухости может привести ﻿прием гормональной контрацепции, антидепрессантов, ﻿она возникает во время лактации и ﻿при лечении онкологических заболеваний из-за снижения уровня женских половых гормонов и общего повреждения слизистой. К сухости приводит применение моющих средств, использование спринцеваний, так как вымываются полезные бактерии, что приводит к разрушению естественного защитного барьера.

«На начальных этапах пациенты могут не предъявлять жалоб и заболевание проходит бессимптомно. Но со временем пациенты отмечают уменьшение и даже исчезновение влагалищных выделений, далее появляется сухость, зуд во влагалище, чувство жжения в области половых губ, которое может усиливаться во время акта мочеиспускания, а также при использовании привычных гигиенических средств. Возможно присоединение вторичной инфекции, которая может проявляться в виде патологических выделений. При появлении сухости, зуда, жжения, болезненности во время полового акта, необычных выделений или других жалоб женщине необходимо обратиться к акушеру-гинекологу. Своевременно начатое лечение позволяет полностью избавиться от сухости влагалища», — заключила врач.

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