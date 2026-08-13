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Наука

Стресс может изменить состав крови за считаные минуты, выяснили ученые

JP: стресс может привести к загущению крови за несколько минут
Shutterstock

Острый психологический стресс способен всего за несколько минут изменить структуру кровяных сгустков и активировать систему свертывания крови. Это показало исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (JP).

В эксперименте участвовали восемь здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Каждый из них дважды проходил лабораторное обследование с интервалом в неделю: во время одного сеанса участники спокойно отдыхали, во время другого подвергались стресс-тесту.

Испытуемым давали пять минут на подготовку импровизированной речи, затем просили выступить перед группой экспертов и камерой, а после выполнить сложное задание на устный счет. Кровь брали непосредственно до и после каждого испытания.

После стресс-теста ученые обнаружили признаки усиления окислительного стресса — в крови повысился уровень свободных радикалов. Одновременно изменилась микроскопическая структура сгустков: фибриновые сети (белковые «каркасы») в крови стали более крупными и плотными, а сами сгустки — плотнее.

Кроме того, сократилось время активации частичного тромбопластина — показателя, связанного с работой внутреннего пути свертывания крови. При этом общей вязкости крови и плотности ее жидкой части ученые не обнаружили. Это не подтверждает предположение, что стресс просто приводит к общему «загустению» крови.

Исследователи предполагают, что обнаруженные изменения могут быть связаны с окислительным стрессом, который возникает в ответ на психологическое напряжение. При этом авторы подчеркивают: результаты не означают, что обычный кратковременный стресс непосредственно вызывает инфаркт или инсульт.

Исследование было небольшим и включало только молодых мужчин. Сейчас ученые планируют проверить, наблюдается ли такой же механизм у женщин, пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее ученые создали датчик, который измеряет уровень стресса через кожу.

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