Британские ученые планируют выращивать человеческие органы для тестирования лекарств

Ученые в рамках усилий по улучшению тестирования лекарственных препаратов и сокращению числа животных, используемых в разработке лекарств, будут выращивать миниатюрные человеческие органы и другие ткани из клеток пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые будут использовать образцы тканей, чтобы изучить, как заболевания развиваются у разных пациентов. Это поможет определить, какие методы лечения лучше всего подходят для разных людей в зависимости от конкретной патологии, лежащей в основе их состояния.

Этот шаг, отмечает издание, знаменует собой отход от традиционного использования животных в качестве моделей для изучения заболеваний человека в сторону того, что, по мнению исследователей, будет более точными и надежными тестами, основанными непосредственно на тканях человека.

«Это окажет существенное влияние на количество используемых животных и на то, как мы будем разрабатывать новые лекарства в будущем», — сказал клинический профессор детской гастроэнтерологии в Кембриджском институте стволовых клеток Маттиас Зильбауэр.

При этом он отметил, что использование животных в ближайшее время полностью не прекратится, поскольку некоторые тесты нельзя провести на новых моделях, но сокращение использования животных вполне реально, считает Зильбауэр.

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