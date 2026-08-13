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Наука

Сон в среднем возрасте может указать на болезнь Альцгеймера спустя 20 лет, выяснили ученые

A&D: характер сна в среднем возрасте отражается на мозге спустя 20 лет
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, что особенности сна в среднем возрасте связаны с биомаркерами болезни Альцгеймера, которые проявляются спустя примерно два десятилетия. Это значит, что сон может помочь выявлять людей с повышенным риском заболевания на более ранней стадии. Работа опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Исследователи опирались на данные людей среднего возраста, за здоровьем которых наблюдали около 20 лет. В начале наблюдения участники рассказывали о характеристиках своего сна, а спустя годы им проводили обследования мозга, чтобы оценить накопление патологических белков и признаки нейродегенерации.

Оказалось, что неблагоприятные характеристики сна в среднем возрасте — в частности, повышенная дневная сонливость и нарушения ночного сна — ассоциировались с более выраженными биомаркерами болезни Альцгеймера в дальнейшем. Связь сохранялась даже с учетом других факторов риска.

Авторы подчеркивают, что наблюдательный характер работы не доказывает прямую причинно-следственную связь: пока речь идет об устойчивой ассоциации, а не о доказанном влиянии сна на развитие болезни. Тем не менее сон в среднем возрасте может оказаться удобным и доступным индикатором риска.

По мнению исследователей, это открывает возможность обращать внимание на проблемы со сном задолго до появления первых когнитивных симптомов и использовать их как повод для более раннего наблюдения за состоянием мозга.

Ранее ученые выяснили, у каких людей с детства снижен риск болезни Альцгеймера.

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