Повреждение ДНК сперматозоидов связали с выкидышами

ASRM: повреждение ДНК сперматозоидов может повышать риск выкидыша в два раза

Повреждение ДНК сперматозоидов может повышать риск повторных выкидышей: при высоком уровне фрагментации ДНК вероятность повторной потери беременности у одной пары повышается примерно в 2,16 раза. К такому выводу пришли ученые из из США. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества репродуктивной медицины (ASRM).

Фрагментация ДНК — это разрывы и другие повреждения генетического материала сперматозоидов. После оплодотворения яйцеклетка способна исправить часть дефектов, однако при большом количестве повреждений механизм восстановления может не справиться. Это способно нарушить развитие эмбриона.

Обычно при обследовании мужчины оценивают количество, подвижность и форму сперматозоидов. Однако эти показатели не позволяют надежно предсказать риск повторного выкидыша. Согласно новым данным, у мужчин, чьи партнерши сталкивались с повторными потерями беременности, уровень фрагментации ДНК сперматозоидов в среднем был на 11-12 процентных пунктов выше, чем у мужчин из пар без подобных проблем.

Еще один метаанализ, включивший почти три тыс. пар, показал, что высокий уровень повреждения ДНК был связан с более чем двукратным увеличением риска последующего выкидыша.

Ученые отмечают, что на состояние генетического материала сперматозоидов могут влиять курение, некоторые лекарства, загрязнение окружающей среды, высокая температура при болезни, варикоцеле и возраст отца.

При этом Американское общество репродуктивной медицины не рекомендует проводить анализ всем мужчинам Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов можно рассматривать прежде всего при необъяснимых повторных выкидышах или если повторные потери беременности сочетаются с бесплодием.

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