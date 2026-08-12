Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Наука

Повреждение ДНК сперматозоидов связали с выкидышами

ASRM: повреждение ДНК сперматозоидов может повышать риск выкидыша в два раза
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Повреждение ДНК сперматозоидов может повышать риск повторных выкидышей: при высоком уровне фрагментации ДНК вероятность повторной потери беременности у одной пары повышается примерно в 2,16 раза. К такому выводу пришли ученые из из США. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества репродуктивной медицины (ASRM).

Фрагментация ДНК — это разрывы и другие повреждения генетического материала сперматозоидов. После оплодотворения яйцеклетка способна исправить часть дефектов, однако при большом количестве повреждений механизм восстановления может не справиться. Это способно нарушить развитие эмбриона.

Обычно при обследовании мужчины оценивают количество, подвижность и форму сперматозоидов. Однако эти показатели не позволяют надежно предсказать риск повторного выкидыша. Согласно новым данным, у мужчин, чьи партнерши сталкивались с повторными потерями беременности, уровень фрагментации ДНК сперматозоидов в среднем был на 11-12 процентных пунктов выше, чем у мужчин из пар без подобных проблем.

Еще один метаанализ, включивший почти три тыс. пар, показал, что высокий уровень повреждения ДНК был связан с более чем двукратным увеличением риска последующего выкидыша.

Ученые отмечают, что на состояние генетического материала сперматозоидов могут влиять курение, некоторые лекарства, загрязнение окружающей среды, высокая температура при болезни, варикоцеле и возраст отца.

При этом Американское общество репродуктивной медицины не рекомендует проводить анализ всем мужчинам Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов можно рассматривать прежде всего при необъяснимых повторных выкидышах или если повторные потери беременности сочетаются с бесплодием.

Ранее врач объяснила появление твердых частиц в семенной жидкости.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 12 августа. Москва ответит на захват судов РФ Западом, Трамп меняет подход к Ирану, а россияне теряют интерес к хлебу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!