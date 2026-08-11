Ученые развеяли миф о «гонке» сперматозоидов

Сперматозоиды не всегда конкурируют друг с другом за возможность оплодотворить яйцеклетку — у некоторых видов они объединяются в группы и координируют движение. К такому выводу пришли биологи Сиракузского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Исследователи изучили данные о сотнях видов членистоногих и проследили, как кооперативное поведение сперматозоидов менялось на протяжении сотен миллионов лет эволюции. Ученые обнаружили, что способность объединяться в группы возникала независимо у разных видов, а затем неоднократно исчезала и появлялась вновь.

У некоторых членистоногих сперматозоиды соединяются друг с другом с помощью специального материала, связанного с их поверхностью. В результате образуются скоординированные группы, которые могут эффективнее перемещаться по женским половым путям и повышать вероятность оплодотворения. Таким образом, вместо индивидуального соревнования клетки в некоторых случаях действуют как единая команда.

Авторы предполагают, что такое объединение могло первоначально возникнуть как способ упаковки или защиты сперматозоидов, а позднее стало использоваться для координации их движения. При этом кооперация не является универсальной стратегией: у разных групп животных она неоднократно возникала и утрачивалась в ходе эволюции.

Исследователи считают, что открытие меняет представление о процессе оплодотворения. По их словам, для понимания репродуктивного успеха важно учитывать не только свойства отдельных сперматозоидов, но и их взаимодействие друг с другом.

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