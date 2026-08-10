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Наука

Малярийного паразита научились блокировать внутри комара

MedicalXpress: найден способ блокирования малярийного паразита внутри комара
Jim Gathany./Wikimedia Commons

Ученые испытали новый способ борьбы с малярией, который направлен не на уничтожение комаров, а на блокирование развития паразита Plasmodium falciparum внутри насекомого. Такой подход может помочь обойти проблему устойчивости комаров к инсектицидам. О результатах исследования сообщает издание MedicalXpress.

Для размножения малярийному паразиту необходима работа митохондрий — клеточных структур, обеспечивающих его энергией. Исследователи использовали атовакуон, который нарушает работу митохондрий P. falciparum. После контакта с препаратом комары избавлялись от паразита.

Затем ученые разработали эндохиноподобные хинолоны (ЭХК) — соединения, способные проникать через волокна противомоскитной сетки и кутикулу комара. Они воздействуют сразу на несколько уязвимых процессов в клетках паразита, что потенциально снижает вероятность формирования устойчивости.

Метод испытали в полевых условиях в Эфиопии. Исследователи обработали полноразмерные противомоскитные сетки новыми веществами, после чего комары контактировали с ними и получали зараженную P. falciparum кровь от пациентов местных клиник. Обработка сеток блокировала развитие паразита у разных его штаммов.

«Следующий этап — более масштабные испытания, которые запланированы в Эфиопии на сентябрь и октябрь 2026 года, в разгар сезона малярии. Добровольцы будут спать под обработанными сетками, чтобы оценить эффективность метода в реальных условиях», — объяснили ученые.

Исследователи также продолжают изучать другие уязвимые места малярийного паразита, в том числе белок PfApicCT2, участвующий в переносе аминокислот в его клетки. Авторы рассчитывают, что воздействие непосредственно на паразита внутри комара станет новым инструментом профилактики малярии.

Ранее врач назвал признаки заражения после укуса клеща.

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