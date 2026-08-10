Назван напиток, ежедневный прием которого снижает риск развития депрессии

Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили, что регулярное употребление фруктовых соков и других сладких напитков связано с более высоким риском симптомов депрессии, тогда как употребление цельных фруктов и овощей, напротив, ассоциировалось с более низким риском. Результаты опубликованы в журнале British Journal of Nutrition (BJN).

Исследователи проанализировали данные о рационе питания и психологическом состоянии нескольких тысяч взрослых, оценивая частоту употребления фруктовых соков, сладких газированных напитков, свежих фруктов и овощей, а также выраженность симптомов депрессии и тревожности по стандартизированным опросникам. Учитывались возраст, доход, уровень образования, физическая активность и общая калорийность рациона участников.

Оказалось, что у людей, регулярно пьющих фруктовые соки и сладкие напитки, риск выраженных симптомов депрессии был заметно выше, чем у тех, кто употреблял их редко или не употреблял вовсе. При этом связь сохранялась даже с учетом общего количества потребляемого сахара, что указывает на возможную самостоятельную роль именно жидкой формы сахара в рационе.

В противоположность этому регулярное употребление цельных фруктов и овощей было связано со сниженным риском депрессивных симптомов — предположительно за счет клетчатки, замедляющей всасывание сахара, а также витаминов, минералов и антиоксидантов, отсутствующих или сильно уменьшенных в переработанном соке. Авторы отмечают, что резкие скачки уровня глюкозы в крови после употребления сладких напитков могут влиять на настроение через воспалительные процессы и работу гормональной системы.

«Наши результаты не говорят о том, что фруктовый сок вреден в любом количестве, но указывают на то, что цельные фрукты предпочтительнее его как источник питательных веществ для психического здоровья», — отметили авторы. Они подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь, а полученные результаты нуждаются в подтверждении в контролируемых экспериментах.

Ранее ученые назвали витамин, который уменьшает симптомы депрессии.