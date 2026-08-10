Деревья до сих пор «боятся» вымерших животных, выяснили ученые

Ученые обнаружили, что колючки на тропических растениях могут быть наследием взаимодействия с крупными травоядными, которые исчезли тысячи лет назад. Следы этого защитного механизма сохраняются в растительных сообществах до сих пор. Это показало исследование, опубликованное в журнале New Phytologist (NР).

Исследователи изучили 2686 видов мимозоидных растений, включая акации и мескиты, и сопоставили их распространение с данными о 368 крупных травоядных млекопитающих. 153 вида животных из этой выборки уже вымерли. Оказалось, что присутствие колючих растений сегодня частично связано с тем, где в прошлом обитали крупные листоядные животные.

Особенно заметна эта закономерность в тропических регионах Америки. К концу последнего ледникового периода Южная Америка потеряла около 80 видов крупных травоядных — примерно 40% их общего числа. Среди исчезнувших животных были гигантские наземные ленивцы и гомфотерии.

«Колючки помогают растениям защищать листья от поедания. Однако их образование требует от растения ресурсов, поэтому ученые предположили, что такая защита могла сохраняться благодаря историческому давлению со стороны крупных травоядных», — объяснили ученые.

Компьютерный анализ показал, что данные о вымерших животных лучше объясняют современные различия в распространении колючих растений, чем сведения о ныне живущих видах. При этом на распределение растений также сильно влияют климат и свойства почвы. Более продолжительный сухой сезон, например, был связан с большим количеством колючих видов.

Исследователи подчеркивают, что работа показывает статистическую связь, а не доказывает прямую причинно-следственную связь. Ареалы вымерших животных восстанавливали по ископаемым и другим данным, которые сохранились неравномерно.

По словам авторов, результаты показывают: последствия исчезновения крупных травоядных могут сохраняться в экосистемах намного дольше, чем сами животные. Изменения, происходящие с растениями сегодня после сокращения численности крупных травоядных, также могут отражаться на экосистемах в течение многих поколений.

Ранее ученые предупредили об опасности исчезновения в мире овощей.