Ученые выяснили, действительно ли люди глупеют

Ученые под руководством социолога Элизабет Дворак из Северо-Западного университета обнаружили, что когнитивные показатели взрослых жителей США за последние годы снижаются — это явление называют обратным эффектом Флинна. Работа опубликована в журнале Intelligence.

С 1930-х годов результаты IQ-тестов росли в среднем на 3 балла за десятилетие даже при смене тестов и методик — этот рост назвали эффектом Флинна в честь исследователя Джеймса Флинна. Причинами считали улучшение питания, сокращение числа детей в семьях, более раннее образование и усложнение среды. Но в последние годы в нескольких странах Европы зафиксировали снижение показателей интеллекта, и Дворак решила проверить, происходит ли то же самое в США.

Команда проанализировала данные почти 400 тысяч американцев от 18 до 90 лет, собранные с 2006 по 2018 год в рамках проекта SAPA с использованием теста ICAR. Ученые оценивали не только общий балл, но и отдельные способности: абстрактное распознавание паттернов, логические последовательности, вербальные рассуждения и пространственное мышление.

Композитные когнитивные баллы снижались на протяжении всего периода наблюдений вне зависимости от возраста, уровня образования и пола, а самое резкое падение отмечено среди людей 18–22 лет и людей с более низким уровнем образования. Показатели абстрактного и логического мышления снижались вместе с общим баллом, вербальные рассуждения почти не изменились, а вот результаты теста на пространственное вращение объектов, наоборот, выросли — возможно, из-за видеоигр.

Снижение началось задолго до появления генеративного ИИ и пандемии COVID-19, но совпало по времени с распространением смартфонов, из-за чего некоторые исследователи связывают его с переходом от чтения печатных текстов к чтению с экранов. Само исследование не может объяснить причины тренда, поскольку опирается на повторные срезы данных, а не на наблюдение за одними и теми же людьми со временем.

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