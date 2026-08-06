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Наука

Древний взрыв фекалий поспособствовал эволюции сложных форм жизни, выяснили ученые

TEE: кембрийский взрыв был вызван резким ростом фекалий в океанах
Kimmig & Bicknell, Trends Ecol. Evol., 2026

Палеонтологи из Австралии и Германии считают, что кембрийский взрыв — период около 540 миллионов лет назад, когда возникли предки большинства групп животных, — отчасти был вызван резким ростом количества фекалий в древних океанах. Новый обзор опубликован в журнале Trends in Ecology & Evolution (TEE).

Жизнь на Земле возникла на удивление быстро после образования самой планеты около 4,5 миллиарда лет назад, однако затем эволюция на несколько миллиардов лет словно замерла, и крупнее нескольких клеток ничего не появлялось. Когда сложная жизнь все же начала развиваться, разнообразие форм резко возросло всего за 25 миллионов лет — вспышку принято объяснять ростом содержания кислорода в атмосфере и воде, появлением защитного озонового слоя или притоком питательных веществ при таянии «Земли-снежка».

Авторы нового обзора предлагают еще один, ранее недооцененный фактор — фекальную революцию. Как и сегодня, в древних океанах плавающие экскременты играли ключевую роль в переносе углерода, железа, азота и фосфора из приповерхностных вод в глубину, делая эти вещества доступными для других организмов. Ученые изучили ископаемые экскременты — копролиты — начиная с раннего кембрия: самые древние образцы датируются примерно 540 миллионами лет и представляют собой мелкие гранулы, а по мере усложнения животных их «отходы» превращаются в сантиметровые фрагменты с остатками панцирей и других организмов.

«Значение фекалий в древних экосистемах часто недооценивают наряду с ростом уровня кислорода и другими факторами. Мы рассмотрели древние диеты, все более сложные пищеварительные системы и трофические взаимодействия как часть большой картины, объясняющей, как органика и питательные вещества хлынули в океаны и ускорили развитие экосистем на границе эдиакария и раннего кембрия», — рассказал эволюционный биолог из Университета Флиндерс Расселл Бикнелл.

По мере роста размеров организмов увеличивались и объемы их «продукции», что создавало положительную обратную связь и ускоряло формирование современных океанических экосистем.

Ранее ученых удивил древний общий предок всего живого.

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