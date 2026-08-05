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Наука

В России впервые применили новый метод лечения тазового пролапса без сетки

В Первом МГМУ заменили сетку на лоскут ткани влагалища при тазовом пролапсе
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Урогинекологи Сеченовского Университета впервые в России применили новый метод лечения тазового пролапса методикой «пластрон». Обычно для удержания органов при пролапсе используют сетчатые импланты, в новой методике функцию каркаса берет на себя лоскут, выкроенный из собственных тканей женщины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском Университете.

Частота тех или иных разновидностей опущения органов малого таза у женщин в возрасте до пятидесяти лет в России варьируется и составляет от 15 до 30 %. А уже к пятидесятилетнему возрасту данный показатель увеличивается до 40 %. Среди пожилых женщин опущение и выпадение органов малого таза еще более распространены. Их частота достигает 50–60 %.

Женщина при этом испытывает ощущение инородного тела в области промежности, дискомфорт во время секса и при ходьбе, может появиться недержание мочи при физических нагрузках. Пролапс возникает, когда мышцы и связки таза утрачивают способность удерживать органы в нормальном положении, в результате чего они просто вываливаются наружу.

Раньше при такой патологии проводили пластику передней стенки влагалища. По сути врачи сначала вырезали избыточную растянутую слизистую оболочку и затем ушивали ее, тем самым возвращая опору опущенным органам. Однако этот метод не устраняет причину пролапса — ослабления поддерживающего аппарата: мышц, связок и фасций тазового дна, — поэтому через какое-то время после этой операции женщины снова возвращались к врачу с пролапсом, иногда даже более выраженным, пояснил «Газете.Ru» Михаил Еникеев, заведующий урологическим отделением №2 Клиники урологии Сеченовского Университета.

Сейчас врачи отдают предпочтение пропиленовым сеткам, которые играют роль поддержки для опущенных органов. Но у них тоже есть ряд недостатков: они могут вызывать сильные боли, а со временем даже разрушаться, деформироваться и «сморщиваться».

«Новый метод предполагает, что мы заменяем поддерживающий аппарат лоскутом слизистой влагалища. Предположим, что изначальная площадь влагалища составляла 10 квадратных сантиметров. Однако в результате растяжения она увеличилась до 30 квадратных сантиметров, то есть на 10-15 квадратных сантиметров больше нормы. Этот избыточный участок ткани вырезается в форме трапеции, так как он является лишним. Вырезанный участок ткани затем утапливается вглубь, эта вставка подшивается к стенкам таза, шейке матки и передней части влагалища. Таким образом, вырезанная часть станет «каркасом» для поддержки органов малого таза. Этот метод аналогичен использованию сетки, но лишен всех недостатков», — объяснил Еникеев.

В Клинике урологии проведено уже около 30 таких операций. Сейчас за пациентками наблюдают, чтобы исключить дальнейшее растягивание связок и рецидив заболевания. Но уже сегодня понятно, что метод станет достойно конкурировать с классическими операциями.

Ранее сообщалось, что распространенное женское заболевание предложили выявлять по слюне.

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