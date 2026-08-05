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Наука

Препарат от эректильной дисфункции связали с риском глаукомы

BJO: Сиалис может повышать риск развития глаукомы
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Препарат для лечения эректильной дисфункции тадалафил (Сиалис), который также используется при увеличениии предстательной железы у мужчин, может повышать риск развития глаукомы — серьезного заболевания глаз. Это показало исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology (BJO).

Тадалафил, как и силденафил («Виагра»), относится к классу препаратов, называемых ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа (PDE5i). Прием таких лекарств ранее связывали с различными проблемами со здоровьем глаз, в том числе с заболеваниями, поражающими зрительный нерв и макулу — часть сетчатки, отвечающую за остроту и детализацию зрения.

Чтобы расширить доказательную базу, ученые решили выяснить, связан ли тадалафил, ингибитор ФДЭ-5 длительного действия, с повышенным риском развития глаукомы. Они использовали обезличенные данные 73 854 мужчин в возрасте 40 лет и старше — части испытуемых назначили тадалафил для облегчения симптомов со стороны мочевыводящих путей, связанных с увеличением предстательной железы (доброкачественной гиперплазией).

Ученые оценили вероятность развития глаукомы или глазной гипертензии у обеих групп мужчин, а также вероятность начала лечения глаукомы через пять лет. Мужчин объединили в пары на основе схожих потенциально значимых факторов, включая возраст, этническую принадлежность, статус курения, потребление алкоголя, сопутствующие заболевания.

Результаты показали, что у мужчин, принимавших тадалафил, глаукома развивалась на 22 % чаще. Также в этой группе чаще наблюдалось повышенное внутриглазное давление (увеличение риска на 32%) и 33 % чаще возникала первичная открытоугольная глаукома (наиболее распространенный тип).

«Хроническое ингибирование ФДЭ-5 может влиять на физиологию глаз. Эти результаты не являются противопоказанием к применению тадалафила, но подчеркивают важность первичного офтальмологического обследования и регулярного наблюдения, особенно у пациентов с уже диагностированной глаукомой», — заключили ученые.

Ранее был назван простой способ замедлить ухудшение зрения.

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