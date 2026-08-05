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Наука

У костей нашли собственные «биологические часы»

Conversation: клетки костной ткани обладают собственными циркадными ритмами
Shutterstock/Studio Romantic

У костей есть собственные «биологические часы». По словам профессора Школы фармации и биомолекулярных наук Университета медицины и медицинских наук RCSI Энни Кертис, клетки костной ткани работают по суточному расписанию: днем они разрушают старую кость, а ночью активнее формируют новую. Об этом исследователь рассказала изданию The Conversation.

Как объяснила ученая, костная ткань постоянно обновляется в процессе, который называется ремоделированием. За него отвечают два типа клеток: остеокласты разрушают старую или поврежденную кость, а остеобласты создают новую. Исследования показали, что эти процессы подчиняются циркадным ритмам: разрушение костной ткани преобладает в первой половине дня, а ее восстановление — во второй.

«Одним из главных регуляторов этого процесса является мелатонин — гормон, уровень которого повышается с наступлением темноты. Он подавляет активность остеокластов и поддерживает работу остеобластов. Именно ночью одновременно достигают максимума уровень мелатонина и маркеры образования новой костной ткани», — уточнила ученая.

По словам Кертис, привычки, нарушающие естественные циркадные ритмы, могут негативно влиять и на здоровье костей. К ним относятся нерегулярный режим сна, использование гаджетов перед сном, поздние ужины и постоянное воздействие искусственного освещения в вечернее время.

С возрастом внутренние часы костных клеток начинают работать менее слаженно. Предполагается что это может быть одной из причин возрастной потери костной массы, развития остеопороза и повышения риска переломов.

Исследователи считают, что в будущем лечение заболеваний костей может учитывать не только выбор препаратов, но и время их приема. Пока же специалисты рекомендуют поддерживать естественные биологические ритмы: соблюдать режим сна, чаще бывать на дневном свету, не откладывать прием пищи на поздний вечер и регулярно заниматься физической активностью.

Ранее была названа популярная ежедневная привычка, разрушающая кости пожилых женщин.

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