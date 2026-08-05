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Наука

Стало известно, как по речи ребенка спрогнозировать проблемы с психикой

NMH: два слова в речи ребенка могут указывать на повышенный риск депрессии
pics five/Shutterstock/FOTODOM

Частое использование обобщений, таких как «всегда» и «никогда» ребенком в речи может указывать на повышенный риск развития тревоги и депрессии. К такому выводу пришли исследователи из Стэнфордского университета (внесен Минюстом в перечень нежелательных в России организаций). Результаты работы опубликованы в журнале Nature Mental Health (NMH).

В исследовании приняли участие более 200 детей в возрасте от девяти до 13 лет, ранее переживших стрессовые события. С помощью инструментов языкового анализа на основе искусственного интеллекта ученые проанализировали их рассказы и сопоставили особенности речи с последующим развитием психических нарушений.

Выяснилось, что некоторые речевые особенности связаны с повышенным риском психических расстройств. Так, частое использование абсолютных формулировок вроде «всегда» и «никогда» оказалось связано с более высокой вероятностью тревожности и депрессии. Более сложная структура речи с большим количеством предлогов предсказывала будущие проблемы с самоконтролем.

В то же время дети, которые чаще использовали местоимения третьего лица — «он», «она», «они», — демонстрировали более низкий риск психических нарушений. По мнению авторов, такой стиль речи может отражать большую сосредоточенность на окружающем мире, а не только на собственных переживаниях.

Исследователи также проанализировали содержание рассказов. Оно хуже предсказывало вероятность развития психических расстройств, однако позволяло оценить тяжесть будущих симптомов. Наиболее неблагоприятными оказались истории, связанные с конфликтами, насилием, страхом и социальной изоляцией, тогда как рассказы о хобби, спорте, домашних животных и повседневной жизни чаще встречались у детей с меньшим риском.

Авторы считают, что анализ речи может стать простым и доступным способом раннего выявления детей, которым в будущем может понадобиться психологическая помощь.

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