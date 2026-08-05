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Наука

У популярной добавки для улучшения сна нашли обезболивающий эффект

Pain: мелатонин для улучшения сна может ослаблять хроническую боль
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что мелатонин может не только улучшать сон, но и уменьшать хроническую боль. К такому выводу исследователи пришли после анализа клинических испытаний, результаты мета-анализа опубликованы в журнале Pain.

Авторы работы провели систематический обзор 23 рандомизированных клинических исследований с участием 2028 человек. В анализ вошли пациенты с остеоартритом, фибромиалгией, хронической болью в пояснице, а также люди, проходившие восстановление после операций.

Оказалось, что прием мелатонина снижал интенсивность боли в среднем на 9-10 баллов по 100-балльной шкале. По словам исследователей, такой эффект сопоставим с действием некоторых распространенных обезболивающих препаратов, включая нестероидные противовоспалительные средства, хотя прямого сравнения с ними работа не проводила.

«Кроме того, у участников улучшалось качество сна. Это особенно важно для людей с хронической болью, поскольку бессонница и постоянные болевые ощущения часто усиливают друг друга. Мелатонин может одновременно воздействовать на оба этих состояния», — объяснили ученые.

При этом исследователи подчеркивают, что мелатонин не следует рассматривать как замену основному лечению. Пока полученные результаты считаются предварительными, поэтому необходимы более крупные клинические исследования, чтобы определить оптимальные дозы, продолжительность приема и выяснить, при каких видах хронической боли добавка наиболее эффективна.

Авторы рекомендуют использовать мелатонин только после консультации с врачом — прежде всего как дополнение к терапии у пациентов, которые одновременно страдают хронической болью и нарушениями сна.

Ранее сон при включенном свете связали с набором веса.

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