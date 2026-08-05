Под антарктическим Кровавым водопадом нашли «потомков» древнего затерянного мира

Микробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что под знаменитым антарктическим Кровавым водопадом (Blood Falls) может сохраняться сообщество микроорганизмов — потомков морской экосистемы, изолированной от остального мира на протяжении миллионов лет. Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Кровавый водопад — один из самых необычных природных объектов планеты: ярко-красный поток вытекает из-под ледника Тейлора в Антарктиде и окрашивает лед, стекая в озеро Бонни. Багровый цвет связан не с водорослями, как считалось изначально, а с растворенным железом, которое стремительно окисляется при контакте с воздухом. Железо содержится в древнем резервуаре гиперсоленой воды, оставшейся подо льдом как минимум 1,5 миллиона лет — из-за высокой солености рассол не замерзает даже в толще ледника.

Команда под руководством Анджелы Зумплис собрала 167 образцов вокруг водопада, из окрестных сухих долин Мак-Мердо и близлежащей морской среды, включая сам поток, донные отложения, лед и ил. Анализ РНК позволил отличить организмы, активно живущие в рассоле, от тех, что представлены лишь остаточными следами ДНК.

Вместо горстки случайно занесенных организмов ученые обнаружили самобытное сообщество эукариотических микробов, сосредоточенное именно вокруг Кровавого водопада — многие из них относятся к группам, обычно связанным с океаном: диатомовые водоросли, динофлагелляты, гаптофиты и инфузории. Их РНК показала, что организмы транскрипционно активны, то есть ведут обычную жизнедеятельность подо льдом.

Морские микроорганизмы концентрировались именно у водопада, а не были рассеяны по сухим долинам, и генетически отличались от современных морских родственников — это указывает на длительную изоляцию. По мнению исследователей, гиперсоленый рассол мог служить убежищем: соль понижает точку замерзания воды, позволяя карманам жидкости сохраняться подо льдом даже при промерзании окружающего ландшафта.

Ранее ученыевыяснили, что осьминоги «поумнели»вопреки законам эволюции.