Названы неожиданные плюсы оргазма для женщин

Оргазм может не только приносить удовольствие, но и улучшать качество сна, у женщин а также ослаблять болевые ощущения благодаря выработке эндорфинов. Об этом в интервью Women's Health рассказала врач — акушер-гинеколог Мириам Сивкин из Департамента акушерства, гинекологии и репродуктивных наук им. Ракель и Хайме Гилиски (США).

По словам специалиста, после оргазма в организме повышается уровень гормонов, способствующих расслаблению — к ним относится окситоцин и пролактин. Первый снижает уровень тревоги и успокаивает нервную систему, а второй создает ощущение покоя и усиливает желание заснуть, при этом сон сам по себе становится более глубоким и спокойным.

«Исследования показывают, что после секса или мастурбации люди реже просыпаются ночью и в целом спят дольше», — отметила Сивкин.

Еще одним полезным эффектом врач назвала естественное обезболивание. Во время оргазма организм вырабатывает эндорфины — вещества, которые уменьшают восприятие боли и помогают снять мышечное напряжение.

По словам гинеколога, этот эффект может быть особенно заметен у женщин во время менструации, когда оргазм способен облегчить болезненные спазмы. Однако положительное влияние на самочувствие могут ощутить и женщины, не испытывающие менструальных болей.

При этом специалист подчеркнула, что оргазм не является заменой медицинскому лечению. Если боль или нарушения сна становятся регулярными, необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить их причину и подобрать подходящую терапию.

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