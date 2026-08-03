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Наука

Опасные опухоли мозга оказались уязвимы для звуковых волн

Radiology: опухоли мозга оказались уязвимы перед лечением звуковыми волнами
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Вирджинии обнаружили, что глиомы — одни из самых агрессивных опухолей головного мозга — могут быть особенно восприимчивы к новому методу доставки лекарств с помощью сфокусированных ультразвуковых волн. Опухолевая ткань может пропускать препараты даже эффективнее, чем здоровый мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

Исследователи изучали способ временно открывать гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга, которая обычно препятствует проникновению многих лекарств. Для этого ученые используют микропузырьки, активируемые звуковыми волнами. Метод позволяет доставлять препараты непосредственно в область опухоли без хирургического вмешательства.

Основная сложность лечения опухолей мозга связана именно с гематоэнцефалическим барьером. Он защищает нервную систему от токсинов и инфекций, но одновременно мешает многим противораковым препаратам достигать цели. Ученые опасались, что изменения этого барьера внутри опухолей могут сделать ультразвуковую доставку лекарств менее эффективной.

Новое исследование показало обратное. На моделях глиом ученые выяснили, что сфокусированный ультразвук сохраняет эффективность, а в некоторых случаях доставка лекарств в опухоль может быть даже более успешной, чем в здоровую ткань мозга.

Кроме того, исследователи определили, какие размеры лекарственных молекул наиболее подходят для такого способа доставки. Слишком маленькие молекулы проникали менее эффективно, как и слишком крупные, тогда как оптимальные результаты показали соединения среднего размера.

Глиомы включают глиобластомы — наиболее опасные первичные опухоли мозга у взрослых. Несмотря на существующие методы лечения, они часто приводят к смерти пациентов в течение нескольких лет, поэтому ученые ищут новые способы повышения эффективности терапии. Следующим этапом станут исследования, которые позволят точнее определить, как применять этот метод у пациентов.

Ранее врач назвала симптом, который указывает на опухоль мозга.

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