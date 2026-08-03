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Наука

Ученые выяснили, почему выросшие в деревне дети реже страдают аллергией

NEJM: контакт с коровами в детстве снижает риск аллергии и астмы
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Дети, контактировавшие в деревнях с коровами, значительно реже страдают астмой, аллергией и сенной лихорадкой. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Мюнхена и Института имени Гельмгольца. Исследование опубликовано в журнале NEJM Evidence.

Исследователи проанализировали данные более тысячи детей из сельскохозяйственных регионов Европы. Они изучили мазки из носа, образцы домашней пыли, а также пыль из коровников, используя генетический и метаболический анализ. Полученные результаты дополнительно проверили на данных из Франции и Финляндии.

Оказалось, что ключевую роль в сильном иммунитете играют бактерии, обитающие в пищеварительном тракте коров. Ученые выделили несколько видов микроорганизмов, включая Romboutsia timonensis и Glutamicibacter arilaitensis. Они, по расчетам авторов, обеспечивают до двух третей защиты против астмы и около 50 % эффекта устойчивости от сенной лихорадки и атопической экземы.

«Эти бактерии вырабатывают биологически активные соединения, которые попадают в воздух коровников вместе с пылью. Вдыхая их, дети получают вещества, способные взаимодействовать с рецепторами иммунной системы в дыхательных путях. В результате снижается чрезмерная воспалительная реакция, лежащая в основе многих аллергических заболеваний», – объяснили исследователи.

По мнению авторов, открытие объясняет, почему жизнь в деревне с раннего возраста помогает формированию более устойчивого иммунитета. В дальнейшем исследователи рассчитывают создать препараты, которые смогут воспроизводить защитный «фермерский эффект» без необходимости постоянного контакта с сельскохозяйственной средой.

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