Назван простой способ для пожилых дольше оставаться активными

Ежедневный прием мультивитаминов может помочь пожилым людям дольше сохранять силу и выносливость, необходимые для повседневных дел. Об этом на конференции Nutrition 2026 Американского общества питания рассказал Баю Бекеле, научный сотрудник Института профилактики Джорджии Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты.

Исследователи проанализировали данные более 16 тысяч взрослых старше 60 лет, участвовавших в крупном исследовании COSMOS: участников случайным образом распределили на группы, получавшие мультивитамины, экстракт какао, оба препарата или плацебо.

Спустя три года участники, принимавшие мультивитамины, показали значительно более высокие показатели функционального здоровья по сравнению с группой плацебо — на основе опросника Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Наиболее заметные различия проявились в показателях выраженности симптомов и итоговом клиническом балле, объединяющем оценку симптомов и физических возможностей.

«Уникальность нашей работы в том, что мы сфокусировались на функциональном здоровье — на том, как люди на самом деле себя чувствуют и справляются в повседневной жизни, а не только на профилактике серьезных заболеваний», — рассказал Бекеле.

По его словам, прием мультивитаминов, поддерживающий здоровье сердца и общую физическую функцию, может помочь сохранить способность одеваться, мыться, ходить, подниматься по лестнице и выполнять домашние дела — особенно это актуально для тех, кто испытывает усталость, одышку или отёки, ограничивающие повседневную активность.

Экстракт какао в целом не показал значимого улучшения функционального здоровья по всей выборке, однако принес заметную пользу участникам с застойной сердечной недостаточностью.

Исследователи подчеркнули, что добавки не заменяют сбалансированное питание и физическую активность, а перед началом приема любых добавок стоит проконсультироваться с врачом.

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