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Наука

Окаменелость запечатлела древних морских чудовищ мелового периода, пожирающих друг друга

GR: ихтиозавр съел птерозавра и сам стал добычей ещн более крупного хищника
Jenn Hall/Montana State University/Museum of the Rockies

Палеонтологи в Австралии обнаружили окаменелость, запечатлевшую редкий момент древней пищевой цепи: морской ящер платиптеригиус проглотил летающего птерозавра, а затем сам стал жертвой еще более крупного хищника. Находка описана в журнале Gondwana Research (GR).

В раннем меловом периоде на месте современной пустынной Австралии плескалось море Эроманга, оставившее после себя богатый ископаемыми пласт морской фауны, а также птерозавров, круживших в небе. Ученые обнаружили кости ихтиозавра Platypterygius australis длиной 6–7 метров — по строению он напоминал дельфина с усеянной острыми зубами пастью, которой ловил рыбу, кальмаров и, как выяснилось, птерозавров.

Внутри скелета палеонтологи нашли окаменевший комок — предполагаемое содержимое желудка. Нейтронная томография показала обычное меню: кости рыб, раковины, фрагменты головоногих. Но среди них обнаружились и две части челюсти птерозавра — первое прямое доказательство того, что ихтиозавры охотились и на летающих рептилий.

Однако сам ихтиозавр погиб насильственной смертью вскоре после этой трапезы.

«Позвонки были расколоты, рtбра отсутствовали, а на многих костях видны крупные следы раздавливания», — рассказал палеонтолог Мэтт Уайт из Университета Новой Англии. Единственным известным на тот момент в море Эроманга хищником, способным нанести такие повреждения, был гигантский плиозавр Kronosaurus queenslandicus длиной более 10 метров — апекс-хищник тех морей с почти крокодильей пастью.

«Это первое убедительное свидетельство пищевых взаимодействий между этими тремя группами и первый зафиксированный случай поедания ихтиозавром птерозавра или его части», — заключают авторы работы. Палеонтолог Университета Манчестера Дин Ломакс, не участвовавший в исследовании, назвал находку одним из самых ясных примеров трехуровневого хищнического взаимодействия, дающим редкий снимок поведения животных мелового периода Австралии.

Ранее был найден древний общий предок всего живого, удививший ученых.

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