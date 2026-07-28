Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд по искам о тальке, вызывающем рак

Johnson & Johnson заявила, что выплатит около $5,5 млрд для урегулирования десятков тысяч исков, в которых утверждается, что ее детская присыпка и другие тальковые продукты вызывали рак яичников. Сделка может завершить затяжную десятилетнюю судебную тяжбу. Об этом сообщает The Guardian.

По заявлению компании, соглашение охватывает около 76 000 исков, включая объединенные в федеральном суде Нью-Джерси и связанные дела в судах штатов, — это практически все оставшиеся тальковые претензии к компании. Ранее Johnson & Johnson уже урегулировала большинство исков, в которых утверждалось, что тальк содержал асбест и вызывал мезотелиому.

Юридические фирмы истцов подтвердили сделку, назвав ее достойным итогом десятилетней тяжбы. Чтобы соглашение вступило в силу, его должны принять 95% истцов по делам о раке яичников в судах штата или федеральном суде.

Вице-президент по судебным разбирательствам Johnson & Johnson Эрик Хаас назвал претензии «необоснованными», но отметил, что компания готова урегулировать спор ради завершения разбирательства. Компания рассчитывает выплатить $3 млрд в 2027 году и продолжить платежи в 2028-м, однако итоговая сумма может вырасти в зависимости от числа участников соглашения — по словам адвоката истцов Криса Сигера, участвовавшего в переговорах, выплаты могут достичь $7 млрд и более.

Соглашение было достигнуто после серии судебных побед компании, включая победы в отдельных процессах и решения не в пользу экспертов, на которых опирались истцы. На прошлой неделе федеральный судья также поставил под сомнение способность истцов доказать, что именно тальк стал причиной их заболевания.

Ранее была выявлена неожиданная причина воспалительных заболеваний кишечника.