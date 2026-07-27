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Наука

Можно ли смывать жир со сковородки в унитаз, рассказал химик

Химик Дорохов: при сливе еды в унитаз возникают гигантские глыбы застывшего жира
Odua Images/Shutterstock/FOTODOM

Смывать еду в унитаз категорически нельзя. При сливе в унитаз отходов органического и неорганического типов трубы начинают зарастать и забиваться, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Смывать еду в унитаз категорически нельзя. Канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды, и попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб», — отметил химик.

По словам Дорохова, главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масло, они остаются жидкими лишь на пути к трубам. Остывая в канализации, жир застывает и оседает на стенках труб.

«Эта липкая масса служит отличной основой для налипания других отходов: пищевых остатков, волос, влажных салфеток. Со временем эти наросты превращаются в плотные, твердые образования. Для них даже придумали специальный термин — жирберг, что означает гигантскую глыбу застывшего жира, которая может достигать веса в несколько тонн и полностью перекрывать движение стоков. Очистка труб от таких пробок — это трудоемкий и дорогостоящий процесс, который часто сводится к полной замене участка канализации», — рассказал Дорохов.

Помимо жира, к образованию засоров приводят и сами пищевые отходы.

«В списке того, что категорически нельзя отправлять в унитаз, значатся: крупы, макароны, мука и тесто — они разбухают в воде и образуют липкую массу; кофейная гуща и чайная заварка — не разлагаются, а оседают в трубах; остатки салатов с майонезом, соусы, а также косточки, кожура и огрызки — не растворяются и создают механические препятствия. Эта проблема носит не локальный, а системный характер. Засоры канализации — одна из главных причин коммунальных аварий, приводящих к затоплению подвалов и придомовых территорий сточными водами», — заключил специалист.

Ранее ученый назвал две угрозы от грязной вытяжки в квартире.

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