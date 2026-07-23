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Наука

Противозачаточные могут снижать риск развития некоторых видов рака, сообщила врач

Врач Якубовская: противозачаточные снижают риск развития трех видов рака
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на то что противозачаточные таблетки могут незначительно повышать риски развития рака молочной железы, шейки матки и печени, они также снижают риски развития рака эндометрия, яичников и толстой кишки, объяснила «Газете.Ru» заведующая отделом механизмов канцерогенеза НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Марианна Якубовская.

«Следует отметить разнонаправленность эффектов оральных контрацептивов: помимо повышения риска рака молочной железы, оральные контрацептивы примерно в 1,4 раза снижают риск рака эндометрия и рака яичников, и в 1,2 раза толстой кишки (с 5,0 до 4,0%). Это приводит к тому, что суммарный кумулятивный риск развития онкозаболевания в течение 75 лет практически не изменяется», — подчеркнула Якубовская.

По разным исследованиям, снижение риска может превышать 30% и сохраняется в течение десятилетий после прекращения приема таблеток. Причем контрацептивы предотвращают больше случаев рака, чем вызывают, в больших группах населения. Это и является причиной того, почему большинство медицинских организаций считают гормональные противозачаточные средства безопасными.

Ранее сообщалось, что противозачаточные препараты попали в список канцерогенов и могут вызывать рак.

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