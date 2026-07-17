Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Ветеринар развеял миф о том, что воск для лап собак защищает от горячего асфальта

Ветврач Муретов: воск для защиты лап животных часто не защищает их от ожога
Annabell Gsoedl/Shutterstock/FOTODOM

Собаки в горячую погоду часто могут получать ожоги лап из-за горячего асфальта. Обычно хозяева для защиты подушечек используют специальный защитный воск, однако, как рассказал «Газете.Ru» Юрий Муретов, заведующий клиникой мелких домашних животных СПбГУВМ, против горячего асфальта такая защита бесполезна.

«Отдельно стоит развеять миф о защитном воске как о панацее: он снижает теплопроводность и работает барьером против истирания, но при контакте с сильно нагретой поверхностью попросту плавится и стекает, не давая полноценной защиты при экстремальном нагреве, — это скорее уход за подушечками, чем средство против ожога. Практический ориентир, который стоит знать точно, — тест тыльной стороной ладони: 5–7 секунд контакта с покрытием. Если руке нестерпимо горячо — собаке будет так же или хуже, и решение об изменении маршрута нужно принимать до выхода на прогулку, а не по факту хромоты дома», — заметил доктор.

Сама подушечка устроена, как хороший теплоизолятор, — толстый роговой слой эпидермиса и жировая прослойка под ним отлично работают против кратковременного холода и обычного контакта с землей.

«Но при температуре поверхности выше 50°C начинается термический ожог — белки в тканях денатурируют, то есть буквально сворачиваются, как при варке яйца. А асфальт в солнечный день при 30°C воздуха разогревается до 55–60°C и выше — этот порог проходится с большим запасом, и никакая толщина подушечки от этого не защищает. Причем домашняя собака физиологически хуже подготовлена к контакту с горячим покрытием, чем уличная. У домашних собак роговой слой тоньше и уязвимее, а значит, порог повреждения ниже», — объяснил ветврач.

Если собака получила ожог лап, то важно охладить это место. Правильное охлаждение — прохладная, не ледяная проточная вода в течение 10–15 минут: это снимает остаточную температуру без сосудистого спазма. Ни в коем случае нельзя прикладывать лед или промывать лапки ледяной водой.

Ранее ветврач рассказал, как правильно защитить питомца от укусов клеща.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!