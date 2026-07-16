Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, когда лучше есть при интервальном голодании

CN: раннее и позднее интервальное голодание одинаково эффективны для похудения
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Гранады выяснили, что при интервальном голодании время начала приема пищи практически не влияет на снижение веса. Люди, соблюдающие схему 16:8, худеют одинаково независимо от того потребляют ли они пищу утром, днем или вечером. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточной массой тела или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но были разделены на четыре группы. Одни питались только в течение восьми часов, начиная с утра, другие — после 13:00, третьи самостоятельно выбирали восьмичасовое «окно» для приема пищи, а контрольная группа не ограничивала время еды и питалась более 12 часов в сутки.

После завершения эксперимента ученые оценили изменения массы тела и состава организма, а спустя год провели повторное обследование, чтобы выяснить, сохранился ли эффект.

Оказалось, что все три группы, соблюдавшие режим 16:8, потеряли в среднем на три-четыре килограмма больше, чем участники контрольной группы. При этом существенной разницы в снижении веса между ранним, поздним и свободным вариантами интервального голодания обнаружено не было.

Лишь у участников, начинавших есть раньше, исследователи отметили небольшие преимущества: несколько лучшие показатели обмена веществ и меньшее количество подкожного жира. Однако на общую потерю веса это практически не повлияло.

Через год около трети участников продолжали самостоятельно придерживаться режима 16:8. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что интервальное голодание легче соблюдать в долгосрочной перспективе по сравнению с некоторыми другими способами снижения веса, например постоянным подсчетом калорий.

Ранее ученые выяснили, что брюшной жир связан с утратой объема мозга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!