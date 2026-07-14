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Наука

Врач назвал опасную для здоровья длительность эрекции

Врач Ахвледиани: необоснованная эрекция дольше четырех часов опасна для здоровья
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Эрекция, которая сохраняется более четырех часов и не связана с сексуальным возбуждением, может привести к серьезным нарушениям в половой системе мужчины. Об этом сообщил уролог-андролог, доктор медицинских наук Ника Ахвледиани в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, такое состояние называется приапизмом. При нем кровь задерживается в тканях полового члена, из-за чего нарушается нормальное кровоснабжение.

«Если эрекция длится более четырех часов, ткани полового члена начинают испытывать кислородное голодание. Кровоснабжение нарушается, и без своевременной помощи могут развиться необратимые изменения», — отметил Ахвледиани.

Врач подчеркнул, что приапизм не является вариантом нормы и требует срочного обращения за медицинской помощью. Чем раньше пациент получит лечение, тем выше вероятность избежать осложнений и сохранить функцию половой системы.

Специалист отмечает что длительная болезненная эрекция может возникать по разным причинам, включая прием некоторых лекарств (антидепрессантов, нейролептиков, альфа-адреноблокаторов для снижения кровяного давления), заболевания крови, травмы и нарушения работы сосудов. При появлении такого симптома не рекомендуется ждать, пока состояние пройдет самостоятельно — лучшим вариантом будет назамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее психотерапевт рассказал, какие три слова могут лишить мужчин эрекции.

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