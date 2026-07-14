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Наука

На Туринской плащанице обнаружили ДНК банана, кошки и курицы

SciRep: на Туринской плащанице нашли ДНК 10 видов животных
Cathedral of St. John the Baptist, Turin, Italy

Ученые из Падуанского университета установили, что ДНК, сохранившаяся на Туринской плащанице, содержит следы множества людей, растений и животных, которые контактировали с тканью на протяжении веков. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Туринская плащаница — одна из самых спорных исторических реликвий. Верующие считают ее погребальным покрывалом Иисуса Христа, тогда как происхождение ткани остается предметом научных дискуссий. Исследователи изучили образцы пыли и органических остатков, собранные с плащаницы в 1978 году, используя современные методы генетического анализа.

Ученые обнаружили ДНК как минимум 14 человек, которые оставили следы на ткани. Среди них оказался один из исследователей, участвовавших в сборе образцов в 1970-х годах. Также были найдены генетические маркеры, связанные с популяциями Ближнего Востока, а значительная часть человеческой ДНК оказалась связана с индийским происхождением. По мнению авторов работы, это может указывать на возможное происхождение льняного материала из региона долины Инда, хотя окончательных выводов о происхождении плащаницы исследование не делает.

Еще более необычным оказалось разнообразие растительных и животных следов. В образцах нашли ДНК моркови, пшеницы, томатов, огурцов, перца, кукурузы, картофеля, арахиса, бананов, миндаля и грецкого ореха. Среди животных следов обнаружены собаки, кошки, куры, свиньи, коровы, лошади, кролики, а также рыбы — атлантическая треска и кефаль.

Исследователи считают, что многие из этих следов появились из-за многовекового контакта ткани с людьми и окружающей средой. Наличие ДНК растений, появившихся в Европе после открытия Америки, например кукурузы и томатов, указывает на более позднее загрязнение плащаницы. При этом генетический анализ сам по себе не позволяет определить точный возраст ткани или подтвердить ее подлинность.

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