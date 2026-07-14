На Туринской плащанице обнаружили ДНК банана, кошки и курицы

Ученые из Падуанского университета установили, что ДНК, сохранившаяся на Туринской плащанице, содержит следы множества людей, растений и животных, которые контактировали с тканью на протяжении веков. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Туринская плащаница — одна из самых спорных исторических реликвий. Верующие считают ее погребальным покрывалом Иисуса Христа, тогда как происхождение ткани остается предметом научных дискуссий. Исследователи изучили образцы пыли и органических остатков, собранные с плащаницы в 1978 году, используя современные методы генетического анализа.

Ученые обнаружили ДНК как минимум 14 человек, которые оставили следы на ткани. Среди них оказался один из исследователей, участвовавших в сборе образцов в 1970-х годах. Также были найдены генетические маркеры, связанные с популяциями Ближнего Востока, а значительная часть человеческой ДНК оказалась связана с индийским происхождением. По мнению авторов работы, это может указывать на возможное происхождение льняного материала из региона долины Инда, хотя окончательных выводов о происхождении плащаницы исследование не делает.

Еще более необычным оказалось разнообразие растительных и животных следов. В образцах нашли ДНК моркови, пшеницы, томатов, огурцов, перца, кукурузы, картофеля, арахиса, бананов, миндаля и грецкого ореха. Среди животных следов обнаружены собаки, кошки, куры, свиньи, коровы, лошади, кролики, а также рыбы — атлантическая треска и кефаль.

Исследователи считают, что многие из этих следов появились из-за многовекового контакта ткани с людьми и окружающей средой. Наличие ДНК растений, появившихся в Европе после открытия Америки, например кукурузы и томатов, указывает на более позднее загрязнение плащаницы. При этом генетический анализ сам по себе не позволяет определить точный возраст ткани или подтвердить ее подлинность.

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