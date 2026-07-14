Создан «суперживучий» таракан-киборг, способный плавать под водой

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре и японского Университета Васэда разработали таракана-киборга, который может не только передвигаться по суше, но и проводить до трех часов под водой. Разработка описана в журнале Nature Communications (NatCom).

Обычные тараканы дышат не легкими, а сетью тонких трахей, которые доставляют кислород напрямую к клеткам. Ученые воспользовались этой особенностью и создали миниатюрную систему жизнеобеспечения. На спине насекомого закрепили небольшой резервуар с разбавленной перекисью водорода. При добавлении катализатора она медленно выделяет кислород, который через четыре силиконовые трубки поступает прямо в дыхательную систему таракана.

Помимо «акваланга», киборг оснащен электронным модулем дистанционного управления. Команды передаются насекомому с помощью электродов, а двигаться оно продолжает за счет собственных мышц. Благодаря этому устройству не нужны тяжелые батареи или сложные моторы, что делает систему легкой и энергоэффективной.

Во время испытаний таракан свободно плавал под водой, затем самостоятельно выбирался на сушу и продолжал движение без каких-либо ограничений. По словам разработчиков, главной задачей было создать достаточно компактную и гибкую систему, которая не мешала бы естественной подвижности насекомого.

Авторы считают, что кибернетические насекомые могут оказаться эффективнее традиционных мини-роботов при обследовании завалов, затопленных тоннелей, канализационных коллекторов и подводных пещер. Благодаря миллионам лет эволюции тараканы способны проникать в узкие щели и преодолевать препятствия, с которыми не справляется техника.

Подобные разработки уже применялись на практике. После разрушительного землетрясения в Мьянме в 2025 году тараканов-киборгов с камерами и датчиками использовали для поиска выживших под завалами. Новая система позволит им работать и в затопленных районах, где обычные роботы часто оказываются бессильны.

Ранее ученые разработали робота, который плавает как рыба и летает как птица.