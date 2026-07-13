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Наука

Ученые нашли необычный способ облегчить мигрень без лекарств

FENS: иглоукалывание в области уха может облегчить мигрень
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Иглоукалывание в области уха может помочь уменьшить боль при хронической мигрени и снизить ее влияние на повседневную жизнь. К такому выводу пришли ученые из Бразилии. Результаты клинического исследования представлены на форуме Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

В исследовании участвовали 68 женщин, которые страдали хронической мигренью не менее года. У всех приступы головной боли возникали как минимум 15 дней в месяц. Добровольцев случайным образом разделили на две группы: одна прошла курс из восьми сеансов аурикулотерапии — иглоукалывания в определенные точки ушной раковины, другая получила имитацию процедуры.

До начала лечения, сразу после него и спустя месяц исследователи оценивали интенсивность боли, влияние мигрени на качество жизни и насыщение тканей головного мозга кислородом. После курса аурикулотерапии пациентки сообщили о снижении интенсивности боли примерно на 11% сразу после лечения и на 18% через месяц. Кроме того, они отмечали, что мигрень стала меньше мешать повседневной жизни.

Ученых также удивило, что похожие улучшения наблюдались и у участниц, прошедших имитацию процедуры. Статистически значимых различий между двумя группами ученые не выявили. Это означает, что пока нельзя утверждать, что иглоукалывание в области уха работает эффективнее эффекта плацебо.

Несмотря на это, исследователи считают аурикулотерапию перспективным вспомогательным методом лечения хронической мигрени. Они подчеркивают, что речь не идет о замене лекарственной терапии, а лишь о возможном дополнении к ней. Сейчас команда проводит более масштабное исследование, которое должно показать, действительно ли стимуляция определенных точек на ушной раковине способна облегчать симптомы хронической мигрени.

Ранее ученые выяснили, что лекарства от мигрени могут снижать риск развития опасного заболевания глаз.

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