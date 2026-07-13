Ученые нашли необычный способ облегчить мигрень без лекарств

Иглоукалывание в области уха может помочь уменьшить боль при хронической мигрени и снизить ее влияние на повседневную жизнь. К такому выводу пришли ученые из Бразилии. Результаты клинического исследования представлены на форуме Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

В исследовании участвовали 68 женщин, которые страдали хронической мигренью не менее года. У всех приступы головной боли возникали как минимум 15 дней в месяц. Добровольцев случайным образом разделили на две группы: одна прошла курс из восьми сеансов аурикулотерапии — иглоукалывания в определенные точки ушной раковины, другая получила имитацию процедуры.

До начала лечения, сразу после него и спустя месяц исследователи оценивали интенсивность боли, влияние мигрени на качество жизни и насыщение тканей головного мозга кислородом. После курса аурикулотерапии пациентки сообщили о снижении интенсивности боли примерно на 11% сразу после лечения и на 18% через месяц. Кроме того, они отмечали, что мигрень стала меньше мешать повседневной жизни.

Ученых также удивило, что похожие улучшения наблюдались и у участниц, прошедших имитацию процедуры. Статистически значимых различий между двумя группами ученые не выявили. Это означает, что пока нельзя утверждать, что иглоукалывание в области уха работает эффективнее эффекта плацебо.

Несмотря на это, исследователи считают аурикулотерапию перспективным вспомогательным методом лечения хронической мигрени. Они подчеркивают, что речь не идет о замене лекарственной терапии, а лишь о возможном дополнении к ней. Сейчас команда проводит более масштабное исследование, которое должно показать, действительно ли стимуляция определенных точек на ушной раковине способна облегчать симптомы хронической мигрени.

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