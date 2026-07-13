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Наука

Младенцы начинают реагировать на музыку уже в три месяца, выяснили ученые

eLife: мозг младенцев начинают реагировать на музыку уже в три месяца
Shutterstock

Уже в возрасте трех месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Ученые обследовали 79 детей в возрасте трех, шести и двенадцати месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Одновременно исследователи записывали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) и анализировали движения детей по видеозаписям.

Выяснилось, что младенцы уже в возрасте трех месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни.

Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей трех и шести месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни.

При этом даже годовалые дети еще не умеют двигаться в ритм так, как это делают взрослые: они не хлопают и не притопывают синхронно с музыкой. По мнению авторов работы, способность координировать движения под ритм формируется позже, по мере созревания нервных путей, связывающих слуховые и двигательные области мозга.

«Мы показали, что, подобно восприятию музыки, способность двигаться под нее начинает формироваться уже на ранних этапах развития. Вероятно, именно эта врожденная или очень ранняя предрасположенность позже приводит к появлению поведения, похожего на танец», — отметил ведущий автор исследования Джакомо Новембре.

Исследователи считают, что работа помогает понять, как мозг постепенно учится превращать восприятие музыки в движение, и планируют изучить, как этот процесс продолжается после первого года жизни.

Ранее ученые выяснили, что младенцы рождаются с нейронными основами для математики.

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