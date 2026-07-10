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Наука

Китай впервые вернул первую ступень ракеты на морскую платформу

Китай вернул первую ступень CZ-10B на экспериментальную платформу
Xinhua News Agency

Китай впервые осуществил управляемое возвращение первой ступени ракеты-носителя Long March-10B (CZ-10B) после запуска. Об этом сообщает агенство «Синьхуа».

Уточняется, что ракета-носитель Long March 10B стартовала 10 июля с пусковой площадки на коммерческом космодроме Вэньчан на острове Хайнань. Через несколько минут после отделения первой и второй ступеней ускоритель (первая ступень) совершил управляемую посадку на платформу, расположенную в море с помощью сетевой системы.

Агентство отмечает, что эта миссия стала крупным прорывом Китая в области многоразовых ракетных технологий.

В конце мая Китай успешно вывел на орбиту пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа. Командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу. Он стал первым в Китае бортинженером, возглавившим экипаж пилотируемого корабля. Для него это второй полет. Ранее он провел на орбитальной станции пять месяцев в составе миссии «Шэньчжоу-16».

Вместе с ним на станцию отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвертого отряда китайских космонавтов, направленных на станцию «Тяньгун».

Ранее Китай первым в мире отправил в космос искусственные эмбрионы.

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