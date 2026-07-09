Как работают «черные» генеалоги, объяснил историк

При заказе генеалогического исследования человек может столкнуться с так называемыми «черными» генеалогами: причем это могут быть как компании, так и частные исследователи. Чаще всего они используют две схемы обмана: урезание бюджета на само исследование и генеалога или прямой подлог, рассказала «Газете.Ru» генеалог-историк Екатерина Лидская.

Первая схема — урезание бюджета на само исследование и генеалога. Конечная стоимость проекта составляет бюджет исследования и гонорар специалиста. Процентное соотношение этих двух позиций зависит от сложности исследования и мастерства генеалога. В среднем бюджет исследования может составлять около 40% от стоимости. Однако бывают и другие варианты.

«Знакомые коллеги мне рассказывали, что одна известная генеалогическая компания выделяла генеалогу от стоимости бюджет 10%. На эти деньги провести полноценное исследование в большинстве случаев невозможно, поэтому сотрудник вынужден был завершать проект и сдавать отчет «как есть». Клиенту же говорили, что сделали все что можно, больше ничего найти не удалось», — рассказала Лидская.

Вторая схема — подлог. Чтобы не тратить время на настоящие поиски, компания выдает однофамильца за родственника.

«Сама же я несколько лет назад столкнулась с подобной схемой. Прадед заказчика, условно Сидоров Иван Петрович (ФИО изменены), с примерно известным годом рождения, погиб на фронте. В Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО) я нашла документы на девять персоналий с подобными данными. Моя задача – определить, кто из этих людей являлся предком заказчика. Я сообщила менеджеру, что мне на это нужно две недели, и получила ответ, что не нужно «тратить время»: «просто возьми любого из них и скажи, что это его дед, он все равно не узнает». Конечно, сотрудничать с такими организациями нельзя, но и клиент, который не разбирается в деталях исследований, может попасться на такой «развод», – объяснила Лидская.

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