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Наука

В России нашли новый способ защитить работников от взрывов на производстве

ПНИПУ: медная фольга обнулила заряд на каске всего за две секунды
Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха впервые предложили метод улучшения электростатических характеристик защитной каски: нанесение проводящей металлической фольги с заземлением. В ходе экспериментов медная фольга снизила опасный заряд до нуля всего за две секунды — этого достаточно, чтобы исключить риск воспламенения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Электростатический разряд — одна из наиболее трудно контролируемых причин взрывов на производстве. Когда синтетические или полимерные материалы спецодежды трутся о кожу и другие поверхности, на них накапливается статический заряд. Достигнув критической величины, он дает искру, достаточную для воспламенения горючих газов, паров или пыли. Этот риск особенно высок на нефтехимических и газовых заводах, в угольных шахтах, металлургических цехах и фармацевтическом производстве.

Каска — один из наиболее уязвимых элементов: при надевании и снятии она трется о волосы и внутренние детали, интенсивно накапливая заряд. Существующие антистатические каски содержат токопроводящие добавки в материале, однако без заземления заряду некуда стекать — он продолжает нарастать.

Ученые нанесли на внутреннюю поверхность каски алюминиевую и медную фольгу, подключили ее к заземлению и измерили скорость спада потенциала. Заряд создавали, имитируя реальный сценарий: терли париком из натуральных волос о детали экипировки. В испытаниях медная фольга оказалась эффективнее алюминиевой: заряд упал до нуля за две секунды. Дополнительно установлено, что скорость снижения заряда прямо пропорциональна площади заземленного покрытия.

«При новом способе заряд непрерывно стекает в землю и не накапливается ни на каске, ни на человеке, что делает элемент спецодежды более безопасным во взрывоопасной среде», — отметил заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ, доктор технических наук Константин Черный.

Исследователи также разработали математическую модель для расчета времени снижения заряда в зависимости от характеристик покрытия и площади заземления. Модель могут применять как промышленные предприятия для дооснащения уже купленных касок, так и производители средств индивидуальной защиты при разработке новых.

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