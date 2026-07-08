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Наука

Названо неочевидное изменение в организме, которое указывает на диабет

CRM: малое число бактерий C.catus в кишечнике может указывать на диабет
Shutterstock

Ученые выяснили, что изменения в кишечной микрофлоре могут появляться за несколько лет до развития сахарного диабета второго типа. К такому выводу пришли исследователи из Швеции, результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

В исследовании приняли участие 4685 взрослых жителей Швеции. Ученые проанализировали состав кишечного микробиома по образцам кала, после чего в среднем в течение пяти лет наблюдали за состоянием здоровья участников. За этот период сахарный диабет второго типа диагностировали у 383 человек.

Оказалось, что еще до появления первых признаков заболевания у будущих пациентов формировался характерный состав кишечной микрофлоры. Исследователи выявили девять видов бактерий, наличие которых было связано с повышенным риском развития диабета.

Особое внимание ученых привлекла бактерия Akkermansia muciniphila, которую обычно считают полезной для обмена веществ. Авторы выяснили, что при недостатке пищевых волокон в рационе она начинает использовать в качестве источника питания слизистый слой кишечника.

«Эта слизь защищает стенку кишечника от повреждений и проникновения вредных веществ. Ее разрушение может усиливать воспаление, нарушать обмен веществ и способствовать развитию инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки хуже реагируют на инсулин и повышается риск сахарного диабета», — объяснили ученые.

Еще одна закономерность касалась бактерии Coprococcus catus. Низкое содержание этого микроорганизма было связано с более высокой вероятностью заболевания, однако при более высоких концентрациях такой зависимости уже не наблюдалось. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что влияние отдельных представителей микробиома зависит не только от их присутствия, но и от количества.

Авторы считают, что в будущем анализ кишечной микрофлоры может стать дополнительным инструментом ранней оценки риска диабета второго типа. Вместе с уже известными факторами — уровнем глюкозы, наследственностью, массой тела и образом жизни — он может помочь выявлять людей с высоким риском заболевания еще до появления первых клинических симптомов.

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