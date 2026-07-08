Ученые выяснили, почему Антарктида замерзла намного раньше Арктики

Ученые из Университета Саутгемптона предложили новое объяснение того, почему Антарктида покрылась гигантским ледяным щитом на десятки миллионов лет раньше Арктики. Восточно-Антарктический ледяной щит сформировался не только из-за глобального похолодания, но и благодаря подъему горных хребтов, которые создали условия для накопления вечных снегов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

До сих пор считалось, что крупнейший и древнейший ледяной щит Земли, возникший около 34 миллионов лет назад, появился главным образом из-за снижения концентрации углекислого газа в атмосфере. Однако эта гипотеза не объясняла, почему Антарктида покрылась льдом более чем на 20 миллионов лет раньше Арктики. Если бы причиной было только уменьшение содержания CO₂, оба полушария должны были охлаждаться примерно одновременно.

Чтобы разобраться в этом, ученые использовали компьютерные модели, описывающие взаимодействие тектонических процессов, климата и ледников. Они сосредоточились на горах Гамбурцева, скрытых сегодня под толщей антарктического льда.

Моделирование показало, что после распада суперконтинента Гондвана около 120 миллионов лет назад внутренняя часть Антарктиды начала постепенно подниматься. Значительная часть территории оказалась выше линии вечных снегов — более чем на две тысячи метров над уровнем моря. Благодаря этому снег перестал полностью таять даже при относительно теплом климате, и начали формироваться первые ледники.

По мере роста ледяного покрова включился механизм положительной климатической обратной связи. Холодный воздух удерживает меньше водяного пара — одного из главных парниковых газов. По мере высушивания атмосферы она хуже сохраняла тепло, что усиливало охлаждение и ускорило расширение ледяного щита.

Авторы считают, что именно сочетание тектонического поднятия и последующего климатического усиления позволило Антарктиде покрыться льдом задолго до того, как аналогичный процесс начался в Северном полушарии. Это означает, что геологические процессы могли сыграть в истории оледенения Земли не меньшую роль, чем изменение концентрации углекислого газа в атмосфере.

Ранее ученые выяснили, что африканский континент расколется раньше ожидаемого.