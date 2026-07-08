Младенцы-неандертальцы начинали жизнь почти так же, как современные люди

Младенцы-неандертальцы развивались внутриутробно почти так же, как современные люди, а по структуре их скелеты практически не отличались от Homo sapiens. К такому выводу пришли международные исследователи, изучившие редкие останки плода неандертальца. Результаты работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Ученые исследовали кости плода, найденного в пещере Сессельфельсгротте на юге Германии. Это одна из менее чем десяти известных находок плодов или новорожденных неандертальцев, поэтому она дает уникальную возможность проследить самые ранние этапы развития этого древнего человека. Анализ древней ДНК подтвердил, что останки действительно принадлежали неандертальцу, погибшему на восьмом-девятом месяце внутриутробного развития.

Чтобы не повредить хрупкие кости, специалисты использовали микрокомпьютерную томографию высокого разрешения. Сканирование показало, что костная ткань плода быстро росла и активно снабжалась кровью — так же, как у современных человеческих эмбрионов на поздних сроках беременности. По структуре и степени минерализации скелет практически не отличался от скелета современного младенца.

Исследователи отмечают, что это свидетельствует о сходстве внутриутробного развития неандертальцев и Homo sapiens. По их мнению, многие анатомические особенности, которые позже отличали неандертальцев от современных людей, формировались уже после рождения.

Дополнительно ученые изучили молочные зубы двух других молодых неандертальцев. В них обнаружили участки неполной минерализации дентина — ткани, составляющей основную массу зуба. Подобные изменения могут указывать на нарушения обмена кальция или дефицит витамина D в период внутриутробного развития или раннего детства, однако авторы подчеркивают, что однозначно установить причину невозможно.

По словам исследователей, работа помогает лучше понять эволюцию человека. Несмотря на заметные различия между неандертальцами и современными людьми во взрослом возрасте, их развитие до рождения, судя по новым данным, происходило практически по одному биологическому сценарию. Лишь в первые месяцы после появления на свет череп неандертальцев начинал приобретать характерную вытянутую форму, отличавшую их от Homo sapiens.

Ранее был развеян миф о «примитивности» мозга неандертальцев.