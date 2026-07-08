Ученые выяснили, почему птицы откладывают яйца крупнее, чем динозавры

Самые крупные яйца в истории Земли принадлежали не динозаврам, а птицам. Международная группа ученых выяснила, что причина этого кроется не в размерах тела животных, а в эволюции их мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

На первый взгляд такой вывод кажется парадоксальным. Многие нептичьи динозавры были в десятки раз тяжелее современных страусов, однако их яйца оставались сравнительно небольшими. Например, яйца гигантских зауроподов можно было удержать в двух руках, тогда как страусиные превосходят по размеру любые известные яйца нептичьих динозавров.

Исследователи из Принстонского университета и Американского музея естественной истории проанализировали данные о 2857 современных видах животных, включая птиц, млекопитающих и рептилий, а также сопоставили их с ископаемыми останками 35 видов динозавров. Это позволило проследить связь между размерами мозга, потомства и репродуктивной стратегией на протяжении более 300 миллионов лет эволюции.

Анализ показал, что у животных с относительно крупным мозгом обычно рождается меньше детенышей, но каждый из них имеет больший размер. Развитие сложного мозга требует значительных энергетических затрат, поэтому организм инвестирует больше ресурсов в каждого потомка. У птиц это привело к увеличению размеров яйца.

Динозавры, несмотря на высокий обмен веществ и огромные размеры, сохранили сравнительно небольшой мозг. Поэтому их репродуктивная стратегия оставалась «рептильной»: они откладывали многочисленные, но относительно небольшие яйца.

По мнению авторов работы, увеличение размеров яиц стало важным этапом эволюции птиц. Оно сопровождалось изменениями строения таза, сокращением числа функционирующих яичников, появлением открытых гнезд и развитием более сложной родительской заботы. Эти изменения позволили вкладывать больше ресурсов в каждого птенца и могли стать одним из факторов успешной эволюции современных птиц.

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