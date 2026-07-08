Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выяснили, почему птицы откладывают яйца крупнее, чем динозавры

RSOS: размер яиц динозавров зависел от размера их мозга
Lida Xing/University of Birmingham

Самые крупные яйца в истории Земли принадлежали не динозаврам, а птицам. Международная группа ученых выяснила, что причина этого кроется не в размерах тела животных, а в эволюции их мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

На первый взгляд такой вывод кажется парадоксальным. Многие нептичьи динозавры были в десятки раз тяжелее современных страусов, однако их яйца оставались сравнительно небольшими. Например, яйца гигантских зауроподов можно было удержать в двух руках, тогда как страусиные превосходят по размеру любые известные яйца нептичьих динозавров.

Исследователи из Принстонского университета и Американского музея естественной истории проанализировали данные о 2857 современных видах животных, включая птиц, млекопитающих и рептилий, а также сопоставили их с ископаемыми останками 35 видов динозавров. Это позволило проследить связь между размерами мозга, потомства и репродуктивной стратегией на протяжении более 300 миллионов лет эволюции.

Анализ показал, что у животных с относительно крупным мозгом обычно рождается меньше детенышей, но каждый из них имеет больший размер. Развитие сложного мозга требует значительных энергетических затрат, поэтому организм инвестирует больше ресурсов в каждого потомка. У птиц это привело к увеличению размеров яйца.

Динозавры, несмотря на высокий обмен веществ и огромные размеры, сохранили сравнительно небольшой мозг. Поэтому их репродуктивная стратегия оставалась «рептильной»: они откладывали многочисленные, но относительно небольшие яйца.

По мнению авторов работы, увеличение размеров яиц стало важным этапом эволюции птиц. Оно сопровождалось изменениями строения таза, сокращением числа функционирующих яичников, появлением открытых гнезд и развитием более сложной родительской заботы. Эти изменения позволили вкладывать больше ресурсов в каждого птенца и могли стать одним из факторов успешной эволюции современных птиц.

Ранее в подпорной стене сада обнаружили древнее земноводное возрастом 240 миллионов лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!