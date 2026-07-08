Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Врач предупредил об опасности тренда на увеличение мошонки

Врач Бустаманте: все больше мужчин проводят увеличение тестикулов физраствором
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Новый интернет-тренд, предполагающий искусственное увеличение мошонки с помощью инъекций, может привести к тяжелым осложнениям вплоть до гангрены и потери функции яичек. Об этом предупредил специалист по эстетической медицине из США Крис Бустаманте в интервью изданию Body and Soul.

Ballmaxxing стал частью культуры луксмаксинга — «максимизации внешности». В отличие от традиционных косметических процедур, новый тренд направлен на увеличение объема мошонки. Для этого некоторые мужчины обращаются в косметологические клиники, где используют филлеры или физиологический раствор, однако все чаще подобные манипуляции пытаются проводить самостоятельно.

По словам Бустаманте, важно понимать, что речь идет не об увеличении самих яичек, а о введении различных веществ в кожу и мягкие ткани мошонки. При этом любые инъекции в область половых органов требуют медицинской подготовки и строгой стерильности.

Особую тревогу у специалистов вызывают многочисленные инструкции в социальных сетях и на интернет-форумах, где пользователи советуют самостоятельно вводить в мошонку физиологический раствор, силикон, масла и другие вещества. Некоторые из этих материалов вообще не предназначены для использования в организме.

Даже процедуры, выполненные квалифицированным специалистом, не лишены риска. Возможные осложнения включают воспаление подкожной клетчатки (целлюлит), образование абсцессов, гематом, повреждение кровеносных сосудов и тканей, рубцевание, выраженную асимметрию и хроническую боль.

«В наиболее тяжелых случаях возможно развитие некротической инфекции — гибели тканей из-за нарушения кровоснабжения и бактериального заражения, что может привести к гангрене и потребовать срочной операции», — предупреждает медик.

При самостоятельных инъекциях риск значительно возрастает. Использование нестерильных инструментов и непроверенных материалов может вызвать тяжёлые инфекции, сепсис, необратимое повреждение тканей мошонки и нарушение функции яичек, отвечающих за выработку сперматозоидов и тестостерона.

По словам врача, популярность ballmaxxing отражает растущую обеспокоенность мужчин собственной внешностью, однако попытки следовать подобным интернет-трендам могут закончиться серьёзными последствиями для репродуктивного здоровья.

Ранее врач перечислил симптомы рака полового члена.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!